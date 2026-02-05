Κ. Σπυριδάκη: «Η Κρήτη δεν μπορεί να γίνει ένας ενδιάμεσος σταθμός χωρίς τέλος»

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη, πολιτικά αιχμηρή αλλά θεσμικά τεκμηριωμένη ομιλία τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης», την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1233, τις τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και λοιπές διατάξεις.

Η ομιλία της ξεκίνησε με αναφορά στο τραγικό ναυάγιο στη Χίο, αποτυπώνοντας το ανθρώπινο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης και την ανάγκη λογοδοσίας: «θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό δεκαπέντε ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ακόμη στο τραγικό ναυάγιο στη Χίο. Κάθε γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα καθιστά αναγκαία την άμεση, πλήρη και διαφανή αποτύπωση και διερεύνηση όλων των πραγματικών περιστατικών.»

Μπαίνοντας στην ουσία του νομοσχεδίου, η Κατερίνα Σπυριδάκη άσκησε δριμεία κριτική στη συνολική φιλοσοφία της κυβερνητικής παρέμβασης, τονίζοντας ότι «η Κυβέρνηση σήμερα παρουσιάζει μια δήθεν ολιστική παρέμβαση για τη μετανάστευση», ενώ στην πραγματικότητα η διαδικασία που ακολουθήθηκε «αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την περιφρόνηση της Κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο και κυρίως, προς τις τοπικές κοινωνίες». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας για τη δημιουργία δομών στην Κρήτη: «Χθες, στις έντεκα το βράδυ, ήρθε η τροπολογία για τη δημιουργία δομών στην Κρήτη, μια τροπολογία που, όπως όλα έδειξαν, ήρθε κυριολεκτικά και μεταφορικά νύχτα, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαβούλευση με τους φορείς, τους πολίτες του νησιού, που καλούνται στην ουσία να επωμιστούν το βάρος.»

Ασκώντας ευθεία κριτική στη λογική των κυβερνητικών επιλογών, η Κατερίνα Σπυριδάκη ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία δομών δεν απαντά στο πραγματικό πρόβλημα, επισημαίνοντας: «Η δημιουργία μιας δομής δεν είναι μέτρο προληπτικό. Αντί η Κυβέρνηση να επενδύσει στην πρόληψη και την αποτροπή των ροών, επενδύει σε μέτρα αμιγώς διαχειριστικά που δεν σχετίζονται καθόλου με τον πυρήνα του προβλήματος. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι το πώς και γιατί φτάνουν τόσες ζωές και σε δεύτερο χρόνο το πού θα μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η λύση δεν είναι να μετατρέψουμε την Κρήτη σε νέα Μόρια.»

Στη συνέχεια, αποδόμησε με αριθμούς το κυβερνητικό αφήγημα περί ελέγχου των ροών: «Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και αποκαλυπτικά. Κάθε κυβερνητικό αφήγημα περί ελέγχου των ροών καταρρέει. Το 2024, οι αφίξεις στην Κρήτη ήταν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι. Το 2025, ο αριθμός αυτός εκτινάχτηκε στις δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννιά. Μιλάμε για μια αύξηση που αγγίζει το 310%.»

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην κατάσταση που βιώνει το Λασίθι και ειδικά η Ιεράπετρα, με πλήρη και αυτούσια παρουσίαση όλων των σχετικών αναφορών της ομιλίας: «Η κατάσταση αυτή έχει φέρει τον τόπο μου, το Λασίθι και ιδιαίτερα την Ιεράπετρα σε οριακό σημείο. Η Ιεράπετρα, η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, δέχτηκε τους περασμένους μήνες μια πρωτοφανή πίεση από ροές που ξεκινούν από τη Λιβύη. Από τις αρχές του 2025, οι αφίξεις στην Κρήτη είχαν ήδη αυξηθεί 282% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η Ιεράπετρα είδε δεκατέσσερα περιστατικά. Μόνο το διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου, πάνω από εξακόσιοι πενήντα άνθρωποι αποβιβάστηκαν στην περιοχή.»

Η Βουλευτής Λασιθίου περιέγραψε με σαφήνεια ποιοι σηκώνουν το βάρος της κρίσης: «Η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία, οι εθελοντικές ομάδες και το Λιμενικό Σώμα. Πώς; Μόνοι τους. Οι δαπάνες του Δήμου έχουν ξεπεράσει τις 40.000.», ενώ τόνισε ότι «αφήσατε εκτεθειμένη την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήσατε εκτεθειμένη την τοπική κοινωνία, αφήσατε εκτεθειμένο το Λιμενικό Σώμα».

Ειδική μνεία έγινε στη δραματική υποστελέχωση του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας: «Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας έχει στο οργανόγραμμα τριάντα εννέα θέσεις και στην πράξη λιγότερους από δεκαπέντε λιμενικούς, οι οποίοι μετά από δική σας τροπολογία καλούνται να επιβαρυνθούν με έρευνα, διάσωση, προανάκριση και να ασκούν και τα καθήκοντα φύλαξης υπό αντίξοες συνθήκες. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση που πήραμε σε ερώτηση; Ότι θα έρθει αύξηση προσωπικού κατά τέσσερα άτομα τη στιγμή που συνταξιοδοτούνται δύο. Και έτσι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα λύσει το πρόβλημα. Αν η Κυβέρνηση νομίζει ότι θα λύσει ή θα υπερκεράσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης με τη λογική των οικοπέδων με κοντέινερ στο Λασίθι και σε όλη την Κρήτη, πλανάται».

Με έντονο κοινωνικό και πολιτικό φορτίο, η Βουλευτής Λασιθίου περιέγραψε τη βίαιη μεταβολή της καθημερινότητας στην Ανατολική Κρήτη και την εξάντληση των τοπικών δυνάμεων: «Οι πολίτες της Σητείας, του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει βίαια και ένα Λιμενικό Σώμα να εξουθενώνεται, βλέπουν τη ματαιότητα της ζωής στην ελληνική περιφέρεια εν έτει 2026. Έχουμε ζητήσει και θα συνεχίσουμε να ζητάμε την ουσιαστική ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στην Ανατολική Κρήτη με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σύγχρονο εξοπλισμό, όπως φυσικά και την προώθηση διακρατικών συμφωνιών, για να μη γίνει το νησί ένας ενδιάμεσος σταθμός χωρίς τέλος.»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η τοποθέτησή της για τις ρυθμίσεις των άρθρων 18 και 21, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές και παραγωγικές τους συνέπειες: «Αντί να φέρετε απλοποίηση των διαδικασιών, αντί να αυξήσετε το προσωπικό στις υπηρεσίες, το μόνο σας μέλημα είναι να ωφεληθεί η μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δεν σας ενδιαφέρει να λύσετε το πρόβλημα του εργατικού προσωπικού ούτε των εργατών γης. Σας ενδιαφέρει απλά να κερδίσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και να έχουν προνόμια, οι λίγοι και συγκεκριμένοι.» Τόνισε, μάλιστα, ότι «η αλλαγή της ελάχιστης παραμονής από δώδεκα σε έξι μήνες δημιουργεί το πρόβλημα ότι μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να γίνονται εμπόριο στα χέρια των εργοδοτών, ενώ την ίδια στιγμή, έναν αγρότη που έχει πληρώσει τα πάντα για να φέρει έναν εργάτη γης τον αφήνεις μετέωρο με την ανασφάλεια για το αν θα έχει αύριο άνθρωπο στο χωράφι του.»

Κλείνοντας, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τους πολίτες του Λασιθίου και την Κυβέρνηση: «Ο στοιχειώδης σεβασμός στην τοπική κοινωνία που σηκώνει αυτά τα αφόρητα βάρη δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση. Η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να νομοθετεί στο γόνατο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της.»