Η Τουρκία επιδιώκει σύγκρουση – Νέα NAVTEX χθες το βράδυ

Η παραβατική Τουρκία προχώρησε χθες το βράδυ σε μια νέα δέσμευση περιοχής νότια του Καστελόριζου για την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων και πιο συγκεκριμένα για τη δοκιμή πυραύλων.

Η νέα NAVTEX έρχεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή καθώς έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της επιθετική Τουρκίας, της Ελλάδας που αμύνεται, αλλά και πλοία άλλων χωρών. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Τουρκία επιδιώκει τη σύγκρουση σχεδιάζοντας να προκαλέσει θερμό επεισόδιο.

Πάντως η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις, διατηρούν τη ψυχραιμία τους και δεν πανικοβάλλονται. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές σε όλα τα επίπεδα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με ξένους ηγέτες.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος ήδη έχει αποφασίσει να συγκρουστεί με την Τουρκία αν απειληθεί η Σύρτη στη Λιβύη.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, του ευχήθηκε για τη χθεσινή Εθνική Εορτή της Αιγύπτου.

Οι πηγές προσθέτουν πως στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη και επιβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με την τουρκική Navtex η περιοχή νοτίως του Καστελόριζου, δεσμεύεται από τις 06:00 το πρωί της 18ης Αυγούστου μέχρι τις 15:00. Το διάστημα αυτό όπως αναφέρεται στην Navtex οι Τούρκοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές ρίψεις πυραύλων.

Η περιοχή που δεσμεύθηκε είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή που η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει παράνομες έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η νέα Navtex

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.