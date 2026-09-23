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Η «Ηθική» στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου – Τι θα διδάσκονται οι μαθητές

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2026
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Ερωτήματα  από το «τι με κάνει ξεχωριστό;»   μέχρι το «μπορεί η βία να είναι ποτέ δικαιολογημένη;», καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν στου   μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  του Δημοτικού στο μάθημα της Ηθικής, σύμφωνα με  τις οδηγίες διδασκαλίας τις οποίες το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες, έπειτα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

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Γ΄ Δημοτικού: «Τι με κάνει ξεχωριστό;»

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Στη Γ΄ Δημοτικού  οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τη μοναδικότητά τους, αλλά και την αξία και την ιδιαιτερότητα κάθε ανθρώπου.

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Διατυπώνονται ερωτήματα όπως εάν είναι κακό να θέλει κάποιος να είναι κάτι που δεν είναι, πώς αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά μας και πόσο επηρεάζεται η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας από τη γνώμη των άλλων.

Επιπλέον οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν πότε δυσκολεύονται να ελέγξουν τις αντιδράσεις τους και να αναζητήσουν τρόπους αυτορρύθμισης σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, όπως σε στιγμές θυμού, σύγκρουσης ή αδικίας.

Δ΄ Δημοτικού: Υπάρχει «τέλειος» άνθρωπος;

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που τίθενται στους μαθητές της Δ’ Δημοτικού είναι εάν μπορεί να υπάρξει «τέλειος άνθρωπος».

Επίσης τίθεται το ερώτημα «Φοβάται ποτέ ένας γενναίος άνθρωπος;».

Σύμφωνα με τς οδηγίες οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν ότι γενναιότητα δεν σημαίνει απουσία φόβου, αλλά δυνατότητα να ενεργεί κάποιος με υπευθυνότητα και θάρρος παρότι φοβάται.

Οι μαθητές καλούνται, επίσης, να εξετάσουν  εάν είναι σωστό να βοηθάμε μόνο όσους συμπαθούμε, προσεγγίζοντας τις έννοιες της δικαιοσύνης και της μεροληψίας.

Ε΄ Δημοτικού: Ευτυχία, ανισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

Πιο σύνθετα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα εισάγονται στην Ε΄ Δημοτικού, κάτω από το γενικό ερώτημα

«Πώς να ζούμε καλά;», τίθεται το ερώτημα στους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού .

Επίσης  «Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή;».

Ένα ακόμη ερώτημα εάν μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος σε έναν κόσμο όπου άλλοι άνθρωποι υποφέρουν.

Οι μαθητές καλούνται να   συζητήσουν για την ανισότητα, την αδικία και τον πόνο, αλλά και για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν στους μαθητές για τα  δικαιώματα, όπως εκείνα της ασφάλειας, της ευημερίας και της ελευθερίας έκφρασης, και θα εξετάσουν περιπτώσεις αδικίας και άνισης μεταχείρισης.

«Μπορεί η βία να είναι ποτέ δικαιολογημένη;». Μέσα από αυτό το ερώτημα  και κάνοντας χρήση το διασκευασμένο απόσπασμα από τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ,οι μαθητές   καλούνται να διακρίνουν τη σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία από την αντιπαράθεση ή την έντονη διαφωνία και να προβληματιστούν για το εάν και πότε μια μορφή βίας θα μπορούσε να θεωρηθεί αμυντική ή αναγκαία.

ΣΤ΄ Δημοτικού: Ευθύνη ακόμη και για όσα δεν προβλέψαμε;

Το θεματικό πεδίο  για τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού  φέρει τον τίτλο «Το ηθικό υποκείμενο» και διατυπώνει το  το ερώτημα «Ποιος/-ά νομίζεις ότι είσαι;».

Οι μαθητές καλούνται να προσεγγίζουν έννοιες όπως η ταυτότητα, οι ρόλοι, τα συναισθήματα και η αυτοεικόνα και διερευνούν πώς η σχέση με τον εαυτό εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.

Ο αυτοσεβασμός και η σχέση του με τον σεβασμό των άλλων, είναι επίσης ένα από τα θέματα που θα διδαχθούν οι μαθητές.

Επίσης  ηθικό ερώτημα: εάν κάποιος μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για τις συνέπειες των πράξεών του ακόμη και όταν δεν τις είχε προβλέψει.

Επίσης ένα ακόμη ερώτημα που διατυπώνεται στο μάθημα είναι: «Είναι αρκετό να γνωρίζω τι είναι σωστό να κάνω, για να το κάνω;».

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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