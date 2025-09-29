CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία από 1η Οκτωβρίου

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 29/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
nosokomeio hospital
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Νέα ψηφιακή εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από 1ης Οκτωβρίου, με την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία. Στόχος η απλούστευση των διαδικασιών και η ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: «Στο MyHealth App θα μπουν όλα τα νοσοκομεία από 1ης Οκτωβρίου. Προσθέτουμε συν 7.000.000 ραντεβού, δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

ΧΡΥΣΟΣ

Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής MyHealth App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ανέβασε τα ραντεβού του στο MyHealth App πιλοτικά, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού με γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, έχει μειωθεί σημαντικά.

NOVA

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως: «Μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις μέρες. Στο ΚΑΤ, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες.

Άρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία».

Η πρόσβαση στην καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν τα κύρια θέματα συζήτησης του 24ου Ετήσιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 29/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Πόθεν έσχες: Βουλευτής από 179.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δήλωσε 18 εκατ. ευρώ!

29/09/2025

Η Fraport Greece ενισχύει την ασφάλεια των περιφερειακών αεροδρομίων με 17 νέα πυροσβεστικά οχήματα

29/09/2025

Ο Γ. Πλακιωτάκης στην Κρητική Εστία, τιμώντας τον Κρητικό Πολιτισμό

29/09/2025

Κ. Σπυριδάκη: «Οι πολίτες πληρώνουν 21 εκ. για τις αστοχίες της Κυβέρνησης στον ΒΟΑΚ»

29/09/2025

Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

29/09/2025

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου θα σημάνουν οι σειρήνες για δοκιμαστική άσκηση

29/09/2025
kids smartphone laptop

Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο!

28/09/2025

Ευλογιά προβάτων: Σε ασφυξία η κτηνοτροφία – Κίνδυνος για ελλείψεις στην αγορά

28/09/2025

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

28/09/2025

Μεταμόρφωση: 4 τραυματίες σε Κρητικό γλέντι

27/09/2025
Back to top button