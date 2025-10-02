CAFE MELI
Ιδρύεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων

Με επίσημη βεβαίωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε το «πράσινο φως» για την ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, ενός νέου θεσμικού φορέα που φιλοδοξεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και προστασία του επαγγέλματος.

Η δημιουργία του Συλλόγου έρχεται σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι εντονότερη από ποτέ. Όπως τονίζεται, ο νέος φορέας θα έχει ως κύριους στόχους την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ψυχολόγων, την αυστηρή τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και τη συμβολή στη χάραξη εθνικών πολιτικών ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, θα επιδιώξει να σταθεί απέναντι σε φαινόμενα παραπαιδείας και ψευδοθεραπειών, προωθώντας την πιστοποίηση όσων παρέχουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας. Στα σχέδιά του περιλαμβάνονται επίσης η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Την προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει 11μελές όργανο με πρόεδρο την κ. Βάσω Καραγιάννη. Μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι οι πτυχιούχοι ψυχολογίας που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με την έδρα του Συλλόγου να ορίζεται στην Αθήνα και μελλοντικό στόχο τη δημιουργία παραρτημάτων σε όλη τη χώρα.

Η ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του κλάδου και τη διασφάλιση ότι η ψυχική υγεία θα αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, επιστημονική επάρκεια και θεσμική κατοχύρωση.

