Η Βικτόρια Χίσλοπ αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η τελετή ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, Καθ. Ιωάννης Βενέτη. «Η αναγόρευση της Victoria J. Hislop ανέδειξε τη δύναμη της λογοτεχνίας στην κατανόηση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού» αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου του πανεπιστημίου.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

«Χθες το βράδυ ένιωσα πολύ περήφανη που μου απονεμήθηκε τιμητικός διδακτορικός τίτλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα, από τις Σχολές Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας», γράφει η Χίσλοπ στο Instagram προφίλ της.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα, καλωσορίζοντας τη Βικτόρια Χίσλοπ με αναφορές στο έργο και τη σημασία της για τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και διεθνούς κοινότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, καλωσορίζουμε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών την κυρία Victoria Hislop, την οποία έχουμε την τιμή να αναγορεύσουμε σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Αυτή η τελετή αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, καθώς η Victoria Hislop είναι μια προσωπικότητα που έχει τιμήσει και συνεχίζει να τιμά τον πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Η συγγραφέας, μέσω του έργου της, έχει δημιουργήσει μια γέφυρα κατανόησης και επικοινωνίας, προβάλλοντας τις αξίες και την ιστορία της χώρας μας με τρόπο μοναδικό και συγκινητικό».