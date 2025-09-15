CAFE MELI
ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία έβγαλε Navtex για έρευνες στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»!

Οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στο Αιγαίο δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Ταράζονται, όπως όλα δείχνουν, τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, καθώς η Τουρκία εξέδωσε Navtex κάνοντας γνωστό πως από σήμερα και για δέκα ημέρες το ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου πελάγους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκίας, οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στο Αιγαίο δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει έρευνες στην περιοχή, ωστόσο τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, καθώς η πορεία του διαγράφεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Μάλιστα, ο πλους του Πίρι Ρέις στη νησίδα Καλόγερος, που περιλαμβάνεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκαλεί επιπλέον ανησυχία.

Η ελληνική αντι-NAVTEX

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ελλάδα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), στους ισχυρισμούς που προωθούνται με την κίνηση της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα κινηθεί το πλοίο τα αμέσως επόμενα 24ωρα, προφανώς υπό τη στενή παρακολούθηση της Αθήνας.

Η ανακοίνωση των ερευνών του «Πίρι Ρέις» καταγράφεται λίγες ημέρες μετά από τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και την ανακίνηση του ζητήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

