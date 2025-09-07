ΕΛΛΑΔΑ
Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ | +Video
Ολοκληρώθηκε, έπειτα από 44 ερωτήσεις, η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού. Είχε διάρκεια 2,5 ωρών. Στο τέλος, υπήρξε διαμαρτυρία από τον Ριζοσπάστη, ότι για τρίτη χρονιά δεν πήρε ερώτηση.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram