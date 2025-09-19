Η ΕΡΤ2 αλλάζει και θα γίνει καθαρά αθλητική – Έρχεται η EΡΤ2SPORTS

Στο μοναδικό ελεύθερο κανάλι της χώρας μετατρέπεται η δεύτερη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης κατόπιν πολλών ζυμώσεων για το μέλλον της, με τις ιδέες που ακούστηκαν να κινούνται στο φάσμα της λειτουργίας της ως τηλεοπτικός σταθμός… ρετρό με περιεχόμενο από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ μέχρι και της συγχώνευσης με την ΕΡΤ3.

Η ΕΡΤ2 γίνεται ΕΡΤ2SPORTS και αλλάζει λογότυπο

Τελικά και μετά την εμπειρία του ertnews, η διοίκηση του Ραδιομεγάρου με τους Παπαδόπουλος και Παπαβασιλείου, σε συνεννόηση με το Μαξίμου και τον αρμόδιο υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη, αποφάσισε να μεταδίδει η ΕΡΤ2 (που γίνεται ΕΡΤ2SPORTS και αλλάζει και logo) το σύνολο του αθλητικού περιεχομένου που έχει εξασφαλίσει η δημόσια τηλεόραση και αντίστοιχο πρόγραμμα συνολικά με ειδικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ για την αθλητική δραστηριότητα.