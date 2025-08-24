Η ΕΛΒΟ περνά σε απόλυτο Ισραηλινό έλεγχο

Για την εξαγορά της ΕΛΒΟ, της ελληνικής εταιρείας κατασκευής στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού, από τον ισραηλινό όμιλο SK Group γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, αναδημοσιεύοντας ρεπορτάζ του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa).

«Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τέτοιων οχημάτων περνάει τώρα σε απόλυτο ισραηλινό έλεγχο. […] Από το 2020 ο ισραηλινός όμιλος είχε πάρει το 79% των μετοχών της εταιρείας, ενώ φέτος τον Αύγουστο απέκτησε και το υπόλοιπο 21% – χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ποσό που κατέβαλε ο όμιλος SK Group για την εξαγορά αυτή. Στόχος του ισραηλινού ομίλου καθίσταται τώρα η μετατροπή της ΕΛΒΟ σε ένα διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών μεγάλης στρατηγικής σημασίας».

Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, «η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει εντατικοποιηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Αμφότερες οι χώρες καλλιεργούν μία στενή συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας ενόψει και των εντάσεων με την Τουρκία», ενώ η διμερής συνεργασία ενισχύεται «ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και ισραηλινά συστήματα αεράμυνας».