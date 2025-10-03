Η αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες με τις οποίες θα πορευθούν από εδώ και πέρα τα πανεπιστήμια για τη διαγραφή φοιτητών, καθώς υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση και εστάλη στα ΑΕΙ η εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

• Τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής, καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη.

•Τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες υπέρβασής της.

•Τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

•Τη δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των

σπουδών τους.

•Τη διαδικασία διαγραφής και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

•Τις εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

•Τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

Παράλληλα έχει αποσταλεί προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση είναι μια καθαρή δέσμευση για το αύριο των πανεπιστημίων μας και για τους φοιτητές και φοιτήτριές μας που αγωνίζονται καθημερινά. Θέλουμε ιδρύματα που λειτουργούν με σταθερούς και ξεκάθαρους κανόνες, που δίνουν προοπτική, με αξιόπιστα πτυχία, αλλά και στηρίζουν όσους πραγματικά προσπαθούν. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Βάζουμε τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούσαν και τα παιδιά μας και τα πανεπιστήμιά μας. Δεν είναι απλώς μια τυπική ρύθμιση, αλλά ένα μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες, στέκεται δίπλα στον φοιτητή και στην φοιτήτρια και ανοίγει τον δρόμο για πανεπιστήμια που εμπνέουν εμπιστοσύνη και νέους ανθρώπους που βγαίνουν στην κοινωνία με γνώσεις, δύναμη και αυτοπεποίθηση».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά: «Θέτουμε σε εφαρμογή ένα σαφές και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμιά μας. Εξασφαλίζουμε την ακαδημαϊκή συνέπεια και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων, δίνοντας παράλληλα δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Βάζουμε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών και δίνουμε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να λειτουργούν με κανόνες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή ποιότητα και το κύρος των πτυχίων. Η Ελλάδα θέλει πανεπιστήμια σύγχρονα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά διεθνώς. Αυτό υπηρετούμε με σταθερά βήματα, βάζοντας στο κέντρο τον φοιτητή, την αριστεία και την ουσιαστική σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας».

Καθορισμός ανώτατης διάρκειας φοίτησης

Όπως είναι ήδη γνωστό, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, πλέον, έχει καθοριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς και ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2028-29, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2030-31.

Όσον αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στα ΑΕΙ σε προηγούμενες χρονιές, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

α. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4777/2021), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-22 και εξής. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2017-18 έως και 2020-21, έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2026-27. Ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2016-17 έως και 2020-21, έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2028-29.

β. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4777/2021), διαθέτει για την ολοκλήρωση των σπουδών του χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-22 και εξής χωρίς δικαίωμα προσαύξησης της διάρκειας σπουδών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φοιτητής τετραετούς προγράμματος σπουδών, είχε τη δυνατότητα ολοκλήρωσής του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2024-25, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών θα έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2025-26.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η μη δυνατότητα προσαύξησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας.

Πότε ισχύει η παράταση φοίτησης

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, φοιτητές που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, δικαιούνται κατ’ εξαίρεσιν υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Επιπλέον, δικαίωμα παράτασης έχουν οι φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία επιτυχώς, σε ένα από τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο χρόνος παράτασης που παρέχεται μετά την έγκριση της αίτησης, μπορεί να διαμορφωθεί από 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, έως 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών που η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για όσους φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου, δίνεται χρόνος παράτασης τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν ένα ή περισσότερα μαθήματα και δεν έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες σε κανένα από τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν την υποβολή της αίτησης, δεν δικαιούται να ασκήσουν το δικαίωμα παράτασης και διαγράφονται αυτοδικαίως.

Στην περίπτωση, που ένας φοιτητής, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παράτασης, έχει μέχρι 2 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, τότε προβλέπεται η δυνατότητα κατ΄ εξαίρεσιν αίτησης για τη διενέργεια έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής και αναστολή της αυτοδίκαιης διαγραφής.

Οι εξαιρέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη ρύθμιση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης και της υποχρεωτικής διαγραφής εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, με την προσκόμιση σχετικής γνωμάτευσης από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Χρηστικός οδηγός

1. Ποια είναι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης

• Για προγράμματα με ελάχιστη διάρκεια 8 εξάμηνα: μέγιστος χρόνος = 8 + 4 εξάμηνα.

• Για προγράμματα με διάρκεια >8 εξαμήνων: μέγιστος χρόνος = ελάχιστη διάρκεια + 6 εξάμηνα.

• Διαγραφή: αν ο φοιτητής υπερβεί το όριο και δεν καταστεί πτυχιούχος → αυτοδίκαιη διαγραφή 2 μήνες μετά την ανάρτηση αποτελεσμάτων επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

2. Πότε δίνεται δυνατότητα παράτασης φοίτησης

• Παράταση: +2 εξάμηνα ή +3 εξάμηνα αν εκκρεμεί υποχρεωτική πρακτική/πτυχιακή/διπλωματική.

• Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) επιτυχής αξιολόγηση σε ≥70% ECTS του προγράμματος,

β) συμμετοχή σε ≥2 ακαδημαϊκές δοκιμασίες στα τελευταία 4 εξάμηνα (τουλάχιστον 1 επιτυχώς).

• Ειδική περίπτωση: αν έχει ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα και εκκρεμεί μόνο πρακτική ή πτυχιακή/διπλωματική → δεν απαιτείται η προϋπόθεση (β).

• Αίτηση: εντός 30 ημερών από έκδοση βαθμολογίων Σεπτεμβρίου.

• Κατά τη διάρκεια παράτασης: δεν επιτρέπεται μερική φοίτηση (παρ. 5) ή προσωρινή διακοπή φοίτησης (παρ. 6).

3. Περιπτώσεις που προβλέπεται έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική

• Δικαιούνται όσοι μετά την παράταση οφείλουν ≤2 μαθήματα.

• Υποβολή αίτησης: εντός 10 ημερών από τα αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής.

• Διοργάνωση από το Τμήμα: αποτελέσματα έως 15 Δεκεμβρίου.

• Αν αποτύχουν → αυτοδίκαιη διαγραφή.

4. Τί προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 454 παρ. 3 ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με ν. 5224/2025)

• Νέοι φοιτητές (εισαγωγή από 2022-2023 και εξής): ισχύει κανονικά η παρ. 1.

• Φοιτητές εγγεγραμμένοι προ της 17.2.2021 (ν. 4777/2021):

◦ Αν δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια → υπολογισμός από 2021-2022.

◦ Αν είχαν υπερβεί → έχουν μόνο τον χρόνο της ελάχιστης διάρκειας από 2021-2022, χωρίς προσαύξηση.

5. Ειδικές περιπτώσεις – παραδείγματα

• Φοιτητής 4ετούς (εισαγωγή 2023-24) → οφείλει να ολοκληρώσει έως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2028-29.

• Φοιτητής 5ετούς (εισαγωγή 2023-24) → έως 2030-31.

• Φοιτητής 6ετούς (εισαγωγή 2023-24) → έως 2031-32.

• Φοιτητής 4ετούς (εισαγωγή 2017-18 έως 2020-21) → έως 2026-27.

• Φοιτητής 5ετούς (εισαγωγή 2016-17 έως 2020-21) → έως 2028-29.

• Φοιτητής 6ετούς (εισαγωγή 2015-16 έως 2020-21) → έως 2029-30.

• Φοιτητής που είχε υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια την 17.2.2021:

◦ 4ετές πρόγραμμα → έως 2024-25.

◦ 5ετές πρόγραμμα → έως 2025-26.

◦ 6ετές πρόγραμμα → έως 2026-27.

6. Προϋποθέσεις για παράταση ανάλογα με το πρόγραμμα

• 4ετές πρόγραμμα: ≥168 ECTS.

• 5ετές πρόγραμμα: ≥210 ECTS.

• 6ετές πρόγραμμα: ≥252 ECTS.

7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις Α.Ε.Ι. και Γραμματειών

• Έγκαιρη έκδοση αποτελεσμάτων Σεπτεμβρίου.

• Υποχρεωτική ενημέρωση φοιτητών για έναρξη προθεσμίας (ιστοσελίδα, email).

• Κατάλογος διαγραφών κάθε έτος (με στοιχεία: Α.Μ., Τμήμα, έτος εγγραφής/εισαγωγής, αιτία).

• Ανάρτηση καταλόγου ανωνυμοποιημένα στην ιστοσελίδα Τμήματος.

• Αποστολή καταλόγου στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης έως 31 Δεκεμβρίου (e-mail: foitmer@minedu.gov.gr).

8. Εξαιρέσεις και ειδικές ρυθμίσεις

1. Φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία ≥50% → εξαιρούνται από διαγραφή.

◦ Δικαιολογητικά: γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών.

◦ Αν είναι χρονικά περιορισμένη → νέα γνωμάτευση με λήξη.

◦ Χρόνος αναπηρίας δεν προσμετράται στη διάρκεια φοίτησης.

2. Σοβαροί λόγοι υγείας (παρ. 4 άρθρου 76) → αίτηση υπέρβασης ανώτατης διάρκειας.

◦ Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας (ανενεργή, εκτός από στέγαση).

◦ Χρόνος δεν προσμετράται ούτε στη φοίτηση ούτε στην παράταση.

◦ Απαιτούνται δικαιολογητικά κατά εσωτερικό κανονισμό Α.Ε.Ι.

3. Φοιτητές από καταργηθέντα Τ.Ε.Ι. που εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια → διαθέτουν χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του πανεπιστημιακού προγράμματος από το έτος ένταξης.

9. Πότε γίνονται οι αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών

• Μετά τη λήξη ανώτατης διάρκειας

• Μετά το πέρας παράτασης

• Μετά αποτυχημένη εμβόλιμη εξεταστική

• Εφόσον δεν ασκηθούν δικαιώματα παράτασης/εμβόλιμης

10. Υποχρέωση Α.Ε.Ι.

• Επικαιροποίηση εσωτερικών κανονισμών για εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο.

• Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις διατάξεις και τις προθεσμίες.