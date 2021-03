Η αυτοκτονία του 15χρονου στο Kερατσίνι προάγγελος νέας αρρωστημένης διαδικτυακής πρόκλησης;

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η αυτοκτονία του 15χρονου στο Κερατσίνι καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι η πράξη του οφείλεται σε διαδικτυακό παιχνίδι, ονόματι «Μπλε Φάλαινα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το csii.gr η αυτοκτονία του συνδέεται στην αναβίωση της «Μπλε Φάλαινας».

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι οφείλεται για πολλές αυτοκτονίες παιδιών στο παρελθόν καθώς τα ενθαρρύνει να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν ότι μία νέα άρρωστη πρόκληση που μιμείται το παιχνίδι της «Μπλε Φάλαινας» έχει επανεμφανιστεί εν μέσω πανδημίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «παιχνίδι» συνίστατο στην υποβολή ορισμένων ερωτήσεων, οι απαντήσεις των οποίων έχουν ως αποτέλεσμα σωματική τιμωρία για όσους το ζητήσουν.

Συνεπώς, διαστροφή και αυτοτραυματισμός, ακόμη και αυτοκτονία.

