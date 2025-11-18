Η 4η φρεγάτα FDI Belharra -Υπερόπλο, θα φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.

Η σύμβαση προβλέπει ότι η ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή θα φτάσει το 25% του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή είχε εγκρίνει με ευρύτατη συναίνεση την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra. Τότε, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξήρε «την πολιτική γενναιότητα» της αντιπολίτευσης, η οποία – παρά το πολιτικό κόστος- στηρίζει κυβερνητικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. «Μπορούμε να διατηρούμε αυτό το κλίμα που θα μας επιτρέπει σε αυτά τα θέματα να συζητάμε και να επιλέγουμε τη βέλτιστη λύση» όπως είπε. Επαναλαμβάνοντας τα περί «υπαρξιακής απειλή» συμπλήρωσε ότι γι΄αυτό «έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε συμφωνήσει με τη Γαλλία από το 2021 να προμηθευτεί 3 νέες φρεγάτες Belharra (ο «Κίμων», που ήδη ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές, ο «Φορμίων» -η καθέλκυση έγινε τον Ιούνιο-, και ο «Νέαρχος»), αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, με δικαίωμα αγοράς μίας επιπλέον, ώστε να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό για περισσότερα από 30 χρόνια.

Στο ΚΥΣΕΑ στις 17 Σεπτεμβρίου είχε γίνει η παρουσίαση των δυνατοτήτων της 4ης φρεγάτας Belharra που θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής». Ο «Θεμιστοκλής» θα έχει τη δυνατότητα να φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους.

Δένδιας: Η νέα φρεγάτα θα φέρει βαλλιστικούς πυραύλους

Όπως δήλωσε τότε ο κ. Δένδιας, «δεν είναι απλώς μια 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο ”Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Εξάλλου, τις επόμενες ημέρες στα ναυπηγεία Λοριάν, αναμένεται να υψωθεί η ελληνική σημαία στη Φρεγάτα «Κίμων».

Οι φρεγάτες Belharra και ο ευρύτερος σχεδιασμός για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας

Οι φρεγάτες, εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την Άμυνα της χώρας.

Εκτός από το πρόγραμμα ναυπήγησης των τεσσάρων φρεγατών BELHARA, είναι σε εξέλιξη ή επίκεινται:

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των πυραυλακάτων ΡΟΥΣΣΕΝ

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων του ΠΝ, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται στην Ελλάδα

Η απόκτηση τεσσάρων περιπολικών ISLAND, τα οποία σύντομα θα ενταχθούν στον στόλο μας

Η μελλοντική συμμετοχή της χώρας στο σχεδιασμό και στη συνέχεια τη ναυπήγηση της νέας φρεγάτας CONSTELATION

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας

Η δημιουργία ενός πυραυλικού απόρθητου τείχους επιφανείας στο Αιγαίο (κατά τα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome).

Με την προώθηση μιας σειράς μικρότερων σε μέγεθος αλλά μεγάλων σε επιχειρησιακή αξία προγραμμάτων

Με τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων στο τέλος της δεκαετίας

Τα χαρακτηριστικά των φρεγατών FDI HN τις καθιστά κυρίαρχους στη θάλασσα

Πρόκειται για ένα πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης, εκτοπίσματος 4.500 τόνων, πολλαπλών αποστολών και με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, το οποίο διαθέτει:

Υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και προβολή ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών.

Επωφελείται από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες της Thales σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Διαθέτει εξαιρετικά ισχυρό οπλισμό (αντι-επιφανείας βλήματα MBDA Exocet MM40 B3C και αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, πύραυλοι RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλα). Η φρεγάτα FDI ΗΝ έχει ακόμη τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα να επιβιβάζει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).

Ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία όλων των συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εγκαταστάσεις για εναέρια Μέσα: ελικόπτερο κλάσης 10 τόνων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος VTOL (UAV)

Κύριοι οπλισμοί:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Πυροβόλο 76 χλστ.

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμέτρα CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Οι φρεγάτες Belharra έχουν χαρακτηριστικά υπερόπλου

Επιπλέον, παράγοντα ισχύος θα αποτελούν και τα νέα προηγμένα στρατηγικά όπλα των νέων φρεγατών, καθώς ενσωματώνουν τεχνολογίες που παρέχουν νέες δυνατότητες στο οπλοστάσιό τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φρεγάτες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τον πύραυλο SCALP NAVAL, τον πιο προηγμένο πύραυλο cruise, που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε μεγάλες αποστάσεις (άνω των 1.000 χλμ.) και με μεγάλη ακρίβεια.