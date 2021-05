Greek Freak | Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την ταινία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ξεκίνησαν σήμερα τα γυρίσματα της ταινίας «Greek Freak» στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια αλλά και σε περιοχές στου Ζωγράφου και όχι μόνο.

Το γήπεδο μπάσκετ «Τρίτωνα Σεπολίων» αναμένεται να μετατραπεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό – πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές, η οποία θα αναλάβει και τις εργασίες ανάπλασης του γηπέδου – για τις ανάγκες της ταινίας «Greek Freak» για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ, όπως μαρτυρούν τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, και στο δημοτικό στάδιο «Γ. Λαμπράκης» στου Ζωγράφου έχουν ξεκινήσει ήδη γυρίσματα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ με τους νέους στην ομάδα του Φιλαθλητικού Ζωγράφου με προπονητή τον Βασίλη Ξενάριο και αρχική επαφή τον Σπύρο Βελλινιάτη.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, με τις αρχές να μην επιτρέπουν από νωρίς σήμερα το πρωί την πρόσβαση στο κοινό και στα ΙΧ.

Το κινηματογραφικό συνεργείο που έχει αναλάβει την παραγωγή για τη χώρα μας, θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στις 12 Ιουνίου και σε σπίτι στην οδό Δράμας στα Σεπόλια, στο οποίο… θα ζει η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά το σενάριο της ταινίας.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος, διευθυντής του «Athens Film Office», μίλησε χθες στην εκπομπή της ΕΡΤ «Από τις Έξι» για τη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή.

«Όλη η περιοχή θα αλλάξει, θα γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω τότε που ζούσε εδώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο», είπε, μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία συντονίζει όλη την αδειοδοτική διαδικασία.

Γυρίσματα θα γίνουν σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, όπου θα κρατήσουν, κατά πληροφορίες, μέχρι και τον Ιούνιο. Η παραγωγή διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ατόμων.

Δείτε φωτογραφίες από το συνεργείο που έχει στηθεί σήμερα στου Ζωγράφου, στο δημοτικό γήπεδο «Γ.Λαμπράκης»

Ο μεγάλος σταρ του μπάσκετ, γιος μεταναστών από τη Νιγηρία, γεννήθηκε στην Αθήνα ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την Ελληνική υπηκοότητα πριν κλείσει τα 18. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα πριν βρεθεί στην Ισπανική CAI Zaragoza το 2013 και μετέπειτα στο NBA όπου κατέκτησε τον τίτλο του πιο σημαντικού παίκτη (MVP) για τις επιδόσεις του το 2017. Την παραγωγή της τανίας έχει αναλάβει ο Μπέρνι Γκόλμαν που είχε αντίστοιχο ρόλο στην πασίγνωστη ταινία «300». Ενώ το σενάριο θα επιμεληθεί ο Ουαλός σεναριογράφος της δραματικής ταινίας, «Rosamund Pike and A Private War», Αράς Αμέλ.

Ο Ούτσε Αγκάντα θα πρωταγωνιστήσει ως το αστέρι του ΝΒΑ στην ταινία με τίτλο «Greek Freak» για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ η Λάιντεντ Μπαντάκι εντάσσεται στην ταινία ως Βέρα, η μητέρα του μπασκετμπολίστα.

Ο Ντέοο Οκενέι θα παίζει τον Τσαρλς, τον πατέρα του.

Η ταινία αναπτύσσεται από την Walt Disney Studios για την Disney Plus και είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της ζωής και της οικογένειας του Αντετοκούνμπο.

