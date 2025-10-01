Γιορτή τσικουδιάς μετά βροχής στον Πειραιά

Με τον άστατο χορό του, ο καιρός δοκίμαζε την «ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2025, που ετοίμαζε σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, την καθιερωμένη πια «Γιορτή τσικουδιάς», την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του 4ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ, του Δήμου Πειραιά.

Σαν να ήθελε να μας θυμίσει, πως καμιά εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, χωρίς την εύνοιά του.

Πότε μάζευε λοιπόν τα σύννεφα και πότε τα σκόρπιζε, κορυφώνοντας την ανησυχία των διοργανωτών. Παρά τα παιχνιδίσματά του όμως, ο κόσμος δεν δίστασε να κατακλύσει την πλατεία Παπανικολή, στη Μαρίνα Ζέας και έτσι το γλέντι δεν άργησε να ανάψει.

Η Αντιπρόεδρος Α.-Μ. Ντουντουνάκη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τους ευχαρίστησε για τη ζεστή τους παρουσία και κάλεσε πολυμελή αντιπροσωπευτικά τμήματα των χορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας, να παρουσιάσουν χορούς της λεβεντογέννας, ενώ ο Μανώλης Κονταρός τους συνόδευε με το συγκρότημά του.

Καθώς όμως οι χορευτές ύφαιναν τον κύκλο τους, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα από τους προσκεκλημένους, ο ουρανός θέλοντας και αυτός με τον τρόπο του να μπει στο γλέντι, άρχισε να σκορπά χοντρές στάλες βροχής. Και φαίνεται πως τα κατάφερε ! Αφού η παροδική μπόρα, αντί να χαλάσει το γλέντι, έγινε μέρος της γιορτής. Ο κόσμος παρακάμπτοντας την αναστάτωση που προέκυψε, χόρεψε, διασκέδασε, απόλαυσε το βραστό κρέας με το παραδοσιακό πιλάφι, από τον Γ. Χαλικάκη και ήπιε μπόλικη ρακή, αφού παρακολούθησε πρώτα την απόσταξή της, από τους ακούραστους καζανιάρηδες Ν. Τσιστράκη και Γ. Παχάκη.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος Θ. Τσόντος, ευχαρίστησε θερμά το Δήμαρχο της πόλης και γενικότερα τη Δημοτική αρχή, για την πολυετή και αγαστή συνεργασία με την «ΟΜΟΝΟΙΑ», την Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας, Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α. Ζαρακέλη, τους χορηγούς και όλους τους καλούς φίλους, που στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία της Αδελφότητας.

Ο κ. Μώραλης ανταπέδωσε τις ευχαριστίες τονίζοντας μεταξύ άλλων, τη στενή και εποικοδομητική σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους Κρητικούς του Πειραιά, αντάλλαξε ευχές με τους παρευρισκόμενους και διασκέδασε μαζί τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Βοιδονικόλας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων και πλήθος κόσμου.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη αντιξοότητες και εκπλήξεις, που όμως η ζεστασιά, η φιλοξενία και η καλή διάθεση από τη μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου και η κατανόηση και η αγάπη του κόσμου από την άλλη, παρέκαμψαν κάθε δυσκολία και έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για την ΟΜΟΝΟΙΑ

Α.-Μ. Ντουντουνάκη