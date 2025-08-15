CAFE MELI
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση μετά την εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική

15/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει πως ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του, ενώ κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις.

Σημειώνεται πως ο εγκλεισμός του Γιώργου Μαζωνάκη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική έγινε μετά από παραγγελία εισαγγελέα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,

Γιώργος Β. Μερκουλίδης,

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».

