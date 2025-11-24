Για «σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Για νέα κακοκαιρία η οποία θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα μιλούν οι μετεωρολόγοι, μετά τα φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και Κέρκυρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή εν όψει της νέας επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς μιλά για εβδομαδιαίο μοτίβο το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας (βροχοπτώσεων) λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια αλλά και το Αιγαίο.

Σε παρόμοιο τόνο με σημερινή ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. «Από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία».

Όπως αναφέρει από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία προειδοποιούν για σημαντική επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία η Δυτική Ελλάδα

Η παρατεταμένη κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει την Κέρκυρα και την Ήπειρο, προκαλώντας κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και δυσκολίες πρόσβασης σε ολόκληρες περιοχές.

Οι παρεμβάσεις των συνεργείων δεν σταματούν ωστόσο το έδαφος παραμένει κορεσμένο και ευάλωτο, ενώ οι κάτοικοι ζουν υπό τον φόβο επιπλέον ζημιών. Παρά τη βελτίωση του καιρού σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, συνεχίζονται ήπιες βροχοπτώσεις, που δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Στην Κέρκυρα, παρά την προσπάθεια σταδιακής αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Το βράδυ σημειώθηκαν βροχοπτώσεις, ενώ σε χωριά που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, όπως οι Αυλιώτες, οι κάτοικοι παραμένουν για τέταρτη μέρα χωρίς ρεύμα και νερό.

Παρ΄ ότι έχουν γίνει προσπάθειες για να καθαριστούν οι περισσότερες λάσπες και φερτά υλικά, το υπέδαφος συνεχίζει να παρουσιάζει διάβρωση σε σπίτια που βρίσκονται σε υψηλότερα σημεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και ζημιών.

Στη χειρότερη θέση βρίσκονται 20 κοινότητες και οικισμοί της Κέρκυρας, στις οποίες υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ έχουν αποκλειστεί από τις γύρω περιοχές.

Μηχανήματα επιχειρούν να καθαρίσουν δρόμους, αλλά σε πολλά σημεία δρόμων η μία λωρίδα εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από χώματα, ξύλα και δέντρα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, που επικαλείται την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

O Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews πως: «πρόκειται για δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, ρεύματος, προσπελασιμότητας και βέβαια το πιο σημαντικό, επικινδυνότητας για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα χωριά, όχι κάπου απομακρυσμένα».

«Επιχειρούμε όλα τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, Δήμου, Περιφέρειας, ΕΜΑΚ. Όλοι μας είμαστε συνεχώς, για να προφυλάξουμε και ζωές ανθρώπων από ατυχήματα», τόνισε. «Όλα τα σχολεία και όλες οι λειτουργίες πολιτιστικών κέντρων, δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο», είπε.

Σοβαρά προβλήματα σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Στα Ιωάννινα σημειώνεται ακόμα βροχόπτωση και οι κάτοικοι ελπίζουν να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων είναι συνηθισμένο.

Παρότι σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με χθες, το νερό παραμένει. Ο παράλληλος δρόμος της Εγνατίας πλημμύρισε χθες, αλλά σήμερα το νερό έχει απομακρυνθεί.

Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά στα Ιωάννινα και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά. Η κακοκαιρία παραμένει έντονη τόσο στην πόλη όσο και γενικότερα στην Ήπειρο.