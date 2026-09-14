Για πρώτη φορά Διεθνές Απολυτήριο σε 11 σχολεία

Ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών που απαιτεί κριτική σκέψη και συνδυαστικές ικανότητες, το Διεθνές Απολυτήριο– International Baccalaureate, μπαίνει σε δημόσια σχολεία της χώρας.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των σχολείων, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησής του διπλώματος, γνωστού και ως Ι.Β. από τη δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας και ειδικότερα από 11 σχολεία που επελέγησαν να διδάξουν το πρόγραμμα με στόχο σταδιακά να επεκταθεί σε περισσότερα σχολεία. Το International Baccalaureate Diploma Programme διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα ( στα ελληνικά η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας), ενώ πρόκειται για ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους σε ξένα Πανεπιστήμια. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μετά και τις τελικές εξετάσεις στο τέλος της διετίας, οι μαθητές αποκτούν το Δίπλωμα του ΙΒ, το οποίο είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου.

Το Διεθνές Απολυτήριο, παρέχεται σε 6.000 σχολεία σε περισσότερες από 150 χώρες διεθνώς και αναγνωρίζεται από Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από 30 χρόνια, χωρίς να εισαχθεί τελικά στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά διδάσκεται σε 16 ιδιωτικά σχολεία.

Σε ποιον κόσμο θα ζήσουν οι σημερινοί μαθητές

Πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα ο Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate και πρώην υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας Olli-Pekka Heinonen, ο οποίος είπε ότι το σχολείο πρέπει να προετοιμάζει για τη ζωή, την εργασία και την ιδιότητα του πολίτη. Όπως επισήμανε, το βασικό ερώτημα για κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε ποιον κόσμο ζουν και θα ζήσουν οι σημερινοί μαθητές και τι χρειάζονται ώστε να μπορούν να προοδεύσουν στην εργασία, στην προσωπική τους ζωή και ως πολίτες. Ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η συνεργασία βρίσκονται πλέον στον πυρήνα όσων χρειάζεται ένας νέος για το μέλλον.

Και εστίασε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία όπως είπε μπορεί να αναλάβει όλο και μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας και ανάλυσης της γνώσης, ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι βαθιά ανθρώπινες ικανότητες, δηλαδή να θέτουμε στόχους, να κρίνουμε, να δημιουργούμε ιδέες και να αποφασίζουμε ποιο μέλλον θέλουμε να οικοδομήσουμε.

Η μεγάλη πρόκληση για την εκπαίδευση, υπογράμμισε, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά όχι μόνο για μία θέση εργασίας, αλλά για τη ζωή και για τον ρόλο τους ως ενεργών πολιτών σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Το Διεθνές Απολυτήριο

Η δυνατότητα λήψης Ι.Β. στην Ελλάδα και από τη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα ισχύοντα, σημαίνει ότι ο κάτοχος του International Baccalaureate θα μπορεί να πηγαίνει να σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ανάλογα με τη βαθμολογία και τη χώρα όπου επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις σπουδές του.

To I.B. είναι διετές πρόγραμμα σπουδών, προσφέρεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Λυκείου και δεν εξασφαλίζει την πρόσβασή τους σε ελληνικά πανεπιστήμια. Ο International Baccalaureate Organization είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1968 στη Γενεύη της Ελβετίας. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για μαθητές ηλικίας 3 έως 19 ετών.

Το πρόγραμμα σπουδών του I.B. Diploma, αποτελείται από τον κορμό, που είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές, και από έξι ομάδες μαθημάτων: Μητρική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες, Μαθηματικά και Τέχνες.

Ο μαθητής επιλέγει 6 μαθήματα, ένα από καθεμία από τις πέντε πρώτες ομάδες και ακόμα ένα μάθημα, που μπορεί να είναι από οποιαδήποτε ομάδα. Ο κορμός περιλαμβάνει μια προφορική παρουσίαση και μια εργασία 1.600 λέξεων, μια εκτενή πραγματεία 4.000 λέξεων και τη συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικότητας και δραστηριότητας.

Εκτός από το πρόγραμμα του I.B. Diploma, οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων Β’ και Γ’ Λυκείου, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων. Ο μαθητής για κάθε μάθημα που επιλέγει βαθμολογείται με άριστα τις 7 μονάδες. Επίσης, παίρνει μονάδες και από τις άλλες εργασίες του και η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται με άριστα τις 45 μονάδες. Στη διάρκεια της διετίας η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται μέσα από εργασίες και εξετάσεις, προφορικές και γραπτές.

Η βάση για την απόκτηση του I.B. Diploma είναι οι 24 μονάδες, με την προϋπόθεση ελάχιστης επίδοσης στα επιμέρους μαθήματα. Στο τέλος της διετίας οι μαθητές συμμετέχουν σε διεθνείς γραπτές εξετάσεις για τα έξι μαθήματα της επιλογής τους. Τα θέματα είναι κοινά για όλους και ορίζονται από τον οργανισμό I.B. Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο, σε ημερομηνία που είναι κοινή για όλους. Η αξιολόγηση γίνεται από το I.B. Global Center στο Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα συμμετέχει και η αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο σχολείο και εποπτεύεται από τον οργανισμό I.B. Η επίδοση του μαθητή στις τελικές εξετάσεις έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία.

Το I.B. Diploma αναγνωρίζεται από κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, τα οποία καθορίζουν και διαφορετικά κριτήρια, εκτός από το δίπλωμα του Ι.Β., όπως τα IELTS και TOEFL.

Το Διεθνές Απολυτήριο περιλαμβάνει τρία κεντρικά δομικά στοιχεία (Core):

1. Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge – TOK)

2. Εκτεταμένο Δοκίμιο (Extended Essay – EE)

3. Δημιουργικότητα, Δράση, Κοινωνική Προσφορά (Creativity, Activity, Service – CAS)

Ανάλογα με την επίδοση του μαθητή στη Θεωρία της Γνώσης (ΤΟΚ) και στο Εκτεταμένο Δοκίμιο (ΕΕ), απονέμονται από 0 έως 3 μονάδες, που προσμετρώνται στην τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου.

Σχολεία με ΙΒ

Αττική: Μουσικό Σχολείο Αθήνας, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων, Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων,Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου, Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

Θεσσαλονίκη: 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βόλος: Μουσικό Σχολείο Βόλου

Ηράκλειο: Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

ΙΒ και Πανελλαδικές

Το υπουργείο Παιδείας ήδη έχει ξεκαθάρισε ότι καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω IB, τονίζοντας ότι στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα εξέταστρα και οι συνδρομές των σχολικών μονάδων καταβάλλονται από το υπουργείο προς τον International Baccalaureate Organization.