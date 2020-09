Γεωργιάδης – Πομπέο: Υπέγραψαν την τεχνολογική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ

Την κοινή δέσμευση ΗΠΑ και Ελλάδας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος της ευημερίας των πολιτών και της οικονομίας, αλλά και της προώθησης της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, αντανακλά η σχετική συμφωνία που υπέγραψαν , στη Θεσσαλονίκη, οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο και Ανάπτυξης & Επενδύσεων της χώρας μας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα παραπάνω επισήμανε ο ομογενής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής Τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο, λίγα λεπτά πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, παρουσία του Έλληνα υφυπουργού Ενέργειας και Τεχνολογίας, Χρίστου Δήμα. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη -από το 1980- επικαιροποίηση της ελληνοαμερικανικής σχέσης στον συγκεκριμένο τομέα, σύμφωνα με τον κ.Κράτσιο.

Pleased to join @USCTO Kratsios in Thessaloniki to sign a U.S.-Greece Science and Technology Agreement with Minister for Development and Investment @AdonisGeorgiadi. The agreement will enhance our research cooperation and advance science and tech in line with democratic values. pic.twitter.com/YSNVa3sNtI

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 28, 2020