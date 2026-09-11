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Γαύδος: Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στο ακριτικό νησί λόγω έλλειψης μαθητών!

Στην ακριτική Γαύδο υπάρχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, ενώ το 2024 λειτούργησε και γυμνασιακή τάξη.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2026
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Δεν θα ανοίξει φέτος τις πόρτες του το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό της Γαύδου, μετά από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου.

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Όπως τόνισε, στο νησί μένουν μόνιμα δύο παιδάκια τα οποία ωστόσο είναι ακόμα πολύ μικρά αλλά εάν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά εγκατασταθεί στη Γαύδο οικογένεια με παιδί ηλικίας νηπιαγωγείου ή δημοτικού, θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει.

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Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε πέρυσι στη Γαύδο έχει ήδη μετακινηθεί σε σχολείο της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς για τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπήρχαν μαθητές στο νησί.

Στην ακριτική Γαύδο υπάρχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, ενώ το 2024 λειτούργησε και γυμνασιακή τάξη.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2026
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