Γ. Πλακιωτάκης: Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο ως ευκαιρία

Την ενημέρωση των μελών της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο πραγματοποίησε σήμερα η Υφυπουργός Εξωτερικών, κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Προεδρεύων της συνεδρίασης, Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, τόνισε ότι το νέο Σύμφωνο αποτελεί ένα πρακτικό και σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση των στόχων της Πολιτικής Νότιας Γειτονίας, εισάγοντας ως βασικό στοιχείο την κοινή ιδιοκτησία μεταξύ Ε.Ε. και κρατών–εταίρων της Μεσογείου. Υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος είναι ένας κατεξοχήν κοινός και αλληλεξαρτώμενος χώρος που απαιτεί στρατηγική προσέγγιση και ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας.

Ο κ. Πλακιωτάκης χαρακτήρισε το νέο Σύμφωνο ως δυναμική ευκαιρία επανεκκίνησης της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, επισημαίνοντας τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στην οικονομική ανάπτυξη και στη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών, κα Παπαδοπούλου, σημείωσε ότι η προώθηση του Συμφώνου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενίσχυση των σχέσεων της Ε.Ε. με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, ειδικά σε τομείς όπως η ενέργεια, το μεταναστευτικό, η ψηφιακή και ενεργειακή διασυνδεσιμότητα και η πράσινη μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία αυτή στηρίζεται στην αυστηρή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας.