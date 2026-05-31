Γ. Πλακιωτάκης: Κοινές προκλήσεις, κοινές λύσεις για Ελλάδα και Ισπανία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου στη Μαδρίτη το 2ο Ελληνοϊσπανικό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ Συνεργασίας. Τις εργασίες του Φόρουμ άνοιξαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, Francina Armengol Socias.

Επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιάννης Πλακιωτάκης, με τη συμμετοχή των βουλευτών Στυλιανού Πέτσα, Αγγελικής Δελικάρη, Φραγκίσκου Παρασύρη και Ρένας Δούρου.

Κατά τις παρεμβάσεις του στις εργασίες του Φόρουμ, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της βιομηχανικής ανάπτυξης, με στόχο μια πιο ισχυρή, ασφαλή και ανταγωνιστική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ναυτιλίας, των λιμένων και της ναυπηγικής βιομηχανίας ως βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής επαναβιομηχάνισης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.