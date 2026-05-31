CAFE MELI
Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Πλακιωτάκης: Κοινές προκλήσεις, κοινές λύσεις για Ελλάδα και Ισπανία

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
31052026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου στη Μαδρίτη το 2ο Ελληνοϊσπανικό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ Συνεργασίας. Τις εργασίες του Φόρουμ άνοιξαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, Francina Armengol Socias.

ΧΡΥΣΟΣ

Επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιάννης Πλακιωτάκης, με τη συμμετοχή των βουλευτών Στυλιανού Πέτσα, Αγγελικής Δελικάρη, Φραγκίσκου Παρασύρη και Ρένας Δούρου.

Κατά τις παρεμβάσεις του στις εργασίες του Φόρουμ, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της βιομηχανικής ανάπτυξης, με στόχο μια πιο ισχυρή, ασφαλή και ανταγωνιστική Ευρώπη.

SUNSTOP

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ναυτιλίας, των λιμένων και της ναυπηγικής βιομηχανίας ως βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής επαναβιομηχάνισης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

nea aristera

Την Τρίτη διαλύεται η ΚΟ της Νέας Αριστεράς: Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος

31 Μαΐου 2026
bicycle

Η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα

29 Μαΐου 2026
osfp kyriakos

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό

29 Μαΐου 2026

Πανελλήνιες 2026: Με Έκθεση ξεκινούν οι μαθητές

29 Μαΐου 2026

Δημογλίδου: Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

27 Μαΐου 2026
thlefwnikh apath

Συναγερμός για νέες απάτες σε ΑΤΜ – Παγίδες και στα κινητά μας

27 Μαΐου 2026
elas tsipras logo

Η ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα: Οι συμβολισμοί, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και ο στόχος

27 Μαΐου 2026
σχολική αίθουσα

Πανελλαδικές 2026: Πώς μπορεί ένας υποψήφιος να δει το γραπτό του

26 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη η Καρυστιανού

26 Μαΐου 2026

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

25 Μαΐου 2026
Back to top button