Γ. Πλακιωτάκης: «Η Τουρκία δεν μπορεί να μετέχει σε κανένα αμυντικό σχεδιασμό της Ε.Ε. με casus belli και παράνομη κατοχή»

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, συμμετείχε σε ενημερωτική επίσκεψη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία είκοσι Βουλευτών από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας της Βουλής με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιελάμβανε συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, κ. Andrius Kubilius, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση των ελληνικών πρωτοβουλιών για κοινή αντιαεροπορική και αντιπυραυλική θωράκιση στον οδικό χάρτη της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας ότι χώρες που απειλούν με πόλεμο κράτη-μέλη της Ένωσης δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα SAFE και γενικότερα στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. «Η Τουρκία διατηρεί το casus belli έναντι της Ελλάδας και συνεχίζει να κατέχει παράνομα τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοείται ή να παρακάμπτεται», τόνισε.

Η ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία είχε επίσης συνάντηση με την κ. Σοφία Αστεριάδη, Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου της Ε.Ε., κ. Maroš Šefčovič, αρμόδιου για την Εμπορική και Οικονομική Ασφάλεια, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διαφάνεια, ενώ συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Πλακιωτάκης συναντήθηκε με στελέχη του γραφείου του Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα Αλιείας, κ. Κώστα Καδή, θέτοντας το πρόβλημα της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας (IUU) τρίτων χωρών στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το οποίο παραμένει άλυτο παρά τη μακροχρόνια συνεργασία με την Επιτροπή.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπίζεται τη διεθνή νομιμότητα, να αντιστέκεται σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να προασπίζει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. «Μόνο μέσα από ενότητα, συνέπεια και σεβασμό στους κανόνες που η Ευρώπη πρεσβεύει, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, την κυριαρχία και την ευημερία των πολιτών μας», κατέληξε.