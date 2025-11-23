Γ. Πλακιωτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μια φωνή

Στην εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF), της Ομάδας Spinelli και της UEF Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, απηύθυνε ένα μήνυμα ισχυρής, ενιαίας και φιλόδοξης Ευρώπης.

Υπογράμμισε ότι η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης δεν είναι θεωρητικά ιδεώδη αλλά πολιτική ανάγκη για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της με αποφασιστικότητα και να διασφαλίζει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα εξαρτάται από γεωπολιτικούς εκβιασμούς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ΕΕ, παρά την ισχυρή θέση της στο παγκόσμιο εμπόριο, πρέπει να προωθήσει πολιτικές οικονομικής αυτονομίας και διεθνούς παρουσίας χωρίς να θυσιάζεται η ταυτότητά της, να προηγείται των εξελίξεων και να χρησιμοποιεί συλλογικά τη δύναμή της για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της UEF, κα Domenec Devesa, η Πρόεδρος της Ομάδας Spinelli, κα Gabriele Bischoff, η Πρόεδρος της UEF Ελλάδας, κα Δάφνη Γώγου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της UEF, κ. Sandro Gozi, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, κ. Josep Borre.