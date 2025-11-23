CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Πλακιωτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μια φωνή

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Στην εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF), της Ομάδας Spinelli και της UEF Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, απηύθυνε ένα μήνυμα ισχυρής, ενιαίας και φιλόδοξης Ευρώπης.

Υπογράμμισε ότι η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης δεν είναι θεωρητικά ιδεώδη αλλά πολιτική ανάγκη για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της με αποφασιστικότητα και να διασφαλίζει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα εξαρτάται από γεωπολιτικούς εκβιασμούς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ΕΕ, παρά την ισχυρή θέση της στο παγκόσμιο εμπόριο, πρέπει να προωθήσει πολιτικές οικονομικής αυτονομίας και διεθνούς παρουσίας χωρίς να θυσιάζεται η ταυτότητά της, να προηγείται των εξελίξεων και να χρησιμοποιεί συλλογικά τη δύναμή της για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

NOVA

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της UEF, κα Domenec Devesa, η Πρόεδρος της Ομάδας Spinelli, κα Gabriele Bischoff, η Πρόεδρος της UEF Ελλάδας, κα Δάφνη Γώγου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της UEF, κ. Sandro Gozi, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, κ. Josep Borre.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

limeniko

Επεισόδιο με Τουρκικό αλιευτικό στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικά πυρά από το Λιμενικό

21/11/2025

Κρήτη: Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

20/11/2025

Τα τρία ψηφιακά εργαλεία για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους

20/11/2025

Το φαινόμενο του «μουρμουρητού» – Σμήνη πουλιών «χορεύουν» στον ουρανό

20/11/2025

Η ΕΛΑΣ σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

19/11/2025

Τέλη κυκλοφορίας: Απαλλάσσονται οχήματα οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών

19/11/2025

Κομοτηνή: Σύλληψη καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

19/11/2025
belharra fregata

Η 4η φρεγάτα FDI Belharra -Υπερόπλο, θα φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους

18/11/2025

Metron Analysis: 7 στους 10 νέους επιστήμονες δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα

18/11/2025

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Επέτειο του Πολυτεχνείου: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μνήμη. Είναι πυξίδα.»

17/11/2025
Back to top button