Γ. Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα πρωταγωνιστής στη νέα ευρωμεσογειακή εποχή συνεργασίας

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, συμμετείχε στο Κάιρο, στη Σύνοδο των Προέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM), με επίκεντρο την ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας και την αναζωογόνηση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης.

Στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη σημασία της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα ως αποφασιστικό βήμα για λύση δύο κρατών και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ανασυγκρότηση των παλαιστινιακών θεσμών και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για συνάντηση των παράκτιων χωρών στο σχήμα «5×5», για συνεργασία σε μετανάστευση, ενέργεια, θαλάσσια οριοθέτηση και περιβάλλον.

Ο κ. Πλακιωτάκης παρουσίασε το νέο «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» της ΕΕ για ανθρώπινη ανάπτυξη, βιώσιμες οικονομίες και ασφάλεια, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Νότια Μεσόγειο, τονίζοντας ότι «η ενέργεια θα καθορίσει το κοινό μας μέλλον».

Αναφερόμενος στη μετανάστευση, σημείωσε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά σύνορα και τη στήριξή της στη νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Κλείνοντας, κάλεσε σε ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και επένδυση στη νεολαία, επισημαίνοντας ότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.