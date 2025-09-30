Γ. Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει στρατηγικά τη συνεργασία με την Ελβετία

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Άνω Βουλής της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, κ. Andrea Caroni, αναδεικνύοντας τα ουσιαστικά αποτελέσματα της διμερούς συνάντησης.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η ανάπτυξη στρατηγικών τομέων συνεργασίας, όπως η διαχείριση της μετανάστευσης, η πρόληψη φυσικών καταστροφών και η ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου. Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης της Ελβετίας στην ελληνική διαχείριση του μεταναστευτικού και την πολύτιμη συνδρομή των ελβετικών δυνάμεων στις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η συνάντηση, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος, «θεμελιώνει νέες βάσεις στρατηγικής συνεργασίας και ανοίγει τον δρόμο για πιο στενή πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ατζέντα, προς όφελος των δύο λαών».