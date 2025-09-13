Φυλάκιση και πρόστιμα ως 60.000€ για όσους πετούν ογκώδη αντικείμενα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Σε μια προσπάθεια η εικόνα ογκωδών αντικειμένων (παλαιών επίπλων, στρωμάτων, μπάζων) δίπλα από τους κάδους σκουπιδιών να γίνει παρελθόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης παίρνει δραστικά μέτρα.

Έτσι, λοιπόν, προχωρά στην εφαρμογή σκληρών μέτρων που προβλέπουν ποινή φυλάκισης και «τσουχτερά» πρόστιμα που φτάνουν μέχρι 60.000 ευρώ για όσους πετούν ογκώδη αντικείμενα σε δρόμους και πεζοδρόμια των πόλεων.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Καθορισμός αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 και λοιπές διατάξεις», κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου «υπαγωγή της εγκατάλειψης ογκωδών αστικών απορριμμάτων στις περιπτώσεις αξιόποινης υποβάθμισης περιβάλλοντος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 ν. 1650/1986», προβλέπεται: «Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση περί ποινικών κυρώσεων, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μέσω της θέσπισης ειδικού αξιοποίνου, η ανεύθυνη και κοινωνικά επιζήμια συμπεριφορά, που συνίσταται στην εγκατάλειψη ογκωδών αστικών απορριμμάτων, για τα οποία δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία ή κατανάλωση και αφορά κυρίως αντικείμενα αστικής χρήσης (στερεά απόβλητα) που απορρίπτονται εκτός των κάδων λόγω όγκου.

Ογκώδη αντικείμενα θεωρούνται παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές, οικοδομικά υλικά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, που οι πολίτες τα εναποθέτουν σε δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η συγκεκριμένη συμπεριφορά υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρεμποδίζει την ελευθερία κίνησής τους και διακινδυνεύει την υγεία τους. «Για τα συγκεκριμένα αντικείμενα προβλέπεται ειδική διαδικασία αποκομιδής, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429/14.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού» (Β΄ 5888)», σημειώνεται στο νομοσχέδιο.