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Φωτιές σε Κρήτη και Πάρο: «Μηδενική ορατότητα και αναταράξεις» από καπνούς και ανέμους

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα έκανε γνωστό πως τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα που καίνε στη χώρα.

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Αρχικά έκανε λόγο για δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς πυροσβέστες ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους οικείους τους.

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Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη οι πυροσβέστες δίνουν μάχη νυχθημερόν σε πολλαπλά μέτωπα χθες και σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη.

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«Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα» τόνισε και πρόσθεσε πως «Στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση».

Οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας ενώ πρόσθεσε πως για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες.

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Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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