Φωτιά στην Πάρο: Συνελήφθησαν ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ένας υπάλληλος του Δήμου και ένας εργολάβος

Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Στην Πάρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Πάρου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας διαστάσεις και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα (ο δήμαρχος του νησιού, ο αντιδήμαρχος, ένας υπάλληλος του δήμου και ένας εργολάβος) και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.