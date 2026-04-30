CAFE MELI
Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

30 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Tην συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε  σήμερα σε συνέντευξή του ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης o οποίος διεγράφη πριν λίγους μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με όσα είπε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1  «δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή-μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό, με περιφερειακή συγκρότηση, με όργανα, με δομή και με ένα στρατηγικό αντικειμενικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Και συμπλήρωσε: «Αυτά όλα τα συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για αυτό λέω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όλα μυρίζουν ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο και μάλιστα με ένα ζοφερό περιβάλλον να τυλίγει στην κοινή γνώμη, να αιωρείται πάνω από τη χώρα με υποκλοπές, με θεσμικά ολισθήματα και με πολλές προκλήσεις γύρω μας, δεν νομίζω ότι περισσεύει κανείς από αυτό το προσκλητήριο».

SUNSTOP

«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές»

Ερωτηθείς αν θα εξαντλήσει την θητεία του στην Ευρωβουλή ή θα συμμετάσχει στην εθνικές εκλογές ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε:

«Έχω πει ότι δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στις επόμενες εθνικές εκλογές διότι είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και διότι έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και να είναι σημαντική από τούτο εδώ το μετερίζι της Ευρωβουλής. Ο σκοπός μου και το πλάνο μου είναι να συνεχίσω τη θητεία μου και να βάλω πλάτη με την ιδιότητα μου αυτή. Θεωρώ πολιτική αναγκαιότητα την συσπείρωση και τη συστράτευση γύρω από έναν σοβαρό και στιβαρό πόλο που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή. Γιατί εναλλακτικό κυβερνητικό πρόταγμα, εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα πρέπει κάποιος να μπορεί να το εγγυηθεί στο δρόμο προς την κάλπη και αυτός ο χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά και θεσμικά αλλά και προγραμματικά, πολιτικά έχει τα εχέγγυα, έχει το πρόγραμμα, έχει το στελεχιακό δυναμικό, έχει την ηγεσία, έχει την περιφερειακή συγκρότηση και κυρίως έχει κατατεθειμένες θέσεις με τις οποίες εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμπορευθώ προς αυτή την κατεύθυνση».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Back to top button