Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 10 ημερών που τίθεται σε ισχύ

17/09/2025
Ενεργοποιείται από σήμερα το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, το οποίο συμφωνήθηκε ομόφωνα κατά την προχθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα με τους Περιφερειάρχες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ουσιαστικά από σήμερα ενεργοποιείται ολόκληρος ο μηχανισμός κατά τον οποίο θα γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι των κτηνιάτρων του υπουργείου στο πεδίο για δέκα ημέρες, καθώς επίσης το σχέδιο περιλαμβάνει και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα όπως μεταδίδει το enikos.gr, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, ειδικά των Περιφερειών που πλήττονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά.

Παράλληλα, μέσω της διαδικασίας της απολύμανσης, δρομολογείται η έκδοση συγκεκριμένου πιστοποιητικού με το οποίο θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να παραδίδουν γάλα και ζωοτροφές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προχθεσινή σύσκεψη συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα όπως να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς.

Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα εύκολα και συνεπώς δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown.

Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι και το τέλος του φετινού Αυγούστου σε συνολικά 2.446 δείγματα έχουν επιβεβαιωθεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκμεταλλεύσεις. συνολικά οι θανατώσεις από την ευλογιά ανέρχονται σε 262.854 ζώα.

