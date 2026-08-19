Eurostat: Στο χαμηλότερο σημείο η Ελλάδα στις δαπάνες για την Παιδεία

Οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία (από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση) στην ΕΕ αντιστοιχούσαν στο 4,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με την Ελλάδα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της σχετικά λίστας.

Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν πως οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 4,7% του ΑΕΠ, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την προτελευταία θέση της σχετικής λίστας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (για το 2023) το ποσοστό αυτό παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2022 ωστόσο, υποχώρησε κατά 0,3% σε σχέση με το 2020 που έπιασε «ταβάνι» στο 5%.

Σχεδόν 1,5% κάτω από το μ.ο. της ΕΕ η Ελλάδα

Τα υψηλότερα συνολικά επίπεδα δημόσιων δαπανών για εκπαιδευτικά ιδρύματα καταγράφηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στις πληθυσμιακά μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ: το 2023, οι δαπάνες έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους, στα 185,6 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 142,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα δαπανά κάτι λιγότερο από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε ποσοστιαίες μονάδες η Ελλάδα δαπανά το 3,3% του ΑΕΠ φιγουράροντας στην προτελευταία θέση μπροστά από τη Ρουμανία που δαπανά το 3% και πίσω από τη Μάλτα με 3,4%.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως για κάθε 100 ευρώ ΑΕΠ, η Ελλάδα διαθέτει αναλογικά 3,3 ευρώ για δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7 ευρώ.

Πρώτη η Σουηδία σε δαπάνες για την Παιδεία

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση σε σχέση με το ΑΕΠ βλέπουμε τη Σουηδία (6,8%), τη Φινλανδία (6,3%) και το Βέλγιο (6,2%).

Σε περισσότερες από τις μισές χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (9 από τις 16), το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα το 2023 αφορούσε τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οι μισθοί αυτοί αντιπροσώπευαν μικρότερο ποσοστό (40 % έως 50 % των δαπανών) στη Σλοβακία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Τσεχία και τη Φινλανδία.

Όπως επισημαίνει η Eurostat η μείωση των ποσοστών γεννήσεων και οι μεταβολές στη δημογραφική δομή έχουν οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού σχολικής ηλικίας σε πολλές χώρες της ΕΕ, και η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί. Με τη σειρά της, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει δείκτες όπως η μέση εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή. Ο δείκτης αυτός μπορεί επίσης να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες, όπως το ποσοστό συμμετοχής των μικρών παιδιών στην εκπαίδευση.

Η μέση δαπάνη για την εκπαίδευση

Για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η μέση ετήσια δαπάνη (από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές) για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά μαθητή/φοιτητή κυμαίνεται από 3.754 € στη Βουλγαρία έως 15.323 € στη Δανία.

Το Λουξεμβούργο, παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερες μέσες δαπάνες για την εκπαίδευση ανά μαθητή/φοιτητή, ύψους 27.531 ευρώ

Η Ρουμανία, με 2.775 ευρώ, παρουσίασε το χαμηλότερο μέσο όρο.

Κοντά στα 5.000 ευρώ υπολογίζεται η μέση δαπάνη για την εκπαίδευση ανά μαθητή/φοιτητή στην Ελλάδα.