Eurostat: 1 στους 7 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε αναγκαία ιατρική φροντίδα λόγω κόστους

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2025
Η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2024.

Σχεδόν ένας στους επτά Έλληνες (13,4%) δήλωσε ότι δεν έλαβε την ιατρική φροντίδα που χρειάζονταν, ποσοστό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (3,8%) και μακράν το υψηλότερο ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Αντίθετα, η Κύπρος εμφανίζει σχεδόν μηδενικές ανεκπλήρωτες ανάγκες, με μόλις το 0,2% του πληθυσμού να αναφέρει ότι στερήθηκε ιατρική περίθαλψη. Στις καλύτερες επιδόσεις συγκαταλέγονται επίσης η Γερμανία (1%), η Τσεχία (0,6%) και η Μάλτα (0,7%), χώρες όπου η πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα είναι σχεδόν καθολική. Στον αντίποδα, εκτός από την Ελλάδα, υψηλά ποσοστά καταγράφουν η Δανία, η Λετονία, η Φινλανδία και η Εσθονία.

Οι λόγοι που δηλώνουν οι πολίτες για την αδυναμία πρόσβασης ποικίλλουν: στην Ελλάδα κυρίαρχο εμπόδιο παραμένει το κόστος, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία οι μακρές λίστες αναμονής αναφέρονται συχνότερα.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην οδοντιατρική περίθαλψη, όπου η Ελλάδα σημειώνει την υψηλότερη τιμή σε επίπεδο ΕΕ (15,3%), με το κόστος και τις αναμονές να αποτελούν τους βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες. Στον ίδιο δείκτη, Γερμανία και Μάλτα βρίσκονται στο αντίθετο άκρο, με ποσοστά κάτω του 1%.

