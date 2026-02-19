Ερώτηση στην Βουλή της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: τον ενδεχόμενο αντίκτυπό του όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα αλλά και στη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Στην Ερώτηση, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι το σκάνδαλο αφορά «παράνομες καταβολές ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε μη δικαιούχους, με βάση ψευδείς δηλώσεις για βοσκοτόπια, εικονικές μισθώσεις εκτάσεων σε συνδυασμό με κατάχρηση της τεχνικής λύσης με πλασματικά ζώα και άλλα πλαστά στοιχεία», γεγονός που έχει «αδιαμφισβήτητα πολλαπλές σοβαρές συνέπειες σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι, πέραν της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2019–2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1147, επέβαλε στην Ελλάδα δημοσιονομική διόρθωση ύψους 415.051.036,74 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 78% των συνολικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν στα 17 κράτη μέλη στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης.

Το γεγονός αυτό, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Αντιθέτως, «αναμένονται και άλλοι καταλογισμοί», ενώ «υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω καταλογισμών θα είναι δημοσιονομικά σημαντικό».

Η δυνατότητα αποφυγής ή μετριασμού του κόστους κρίνεται περιορισμένη, ιδίως μετά την απόρριψη, τον Μάρτιο του 2025, προσφυγής της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ταυτόχρονη επιβάρυνση της χώρας με δικαστικά έξοδα.

Η Ερώτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα υπό το φως της Έκθεσης Βιωσιμότητας του Χρέους 2025 (Debt Sustainability Monitor 2025) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου, για πρώτη φορά, καταγράφονται ως πρόσθετος παράγοντας κινδύνου για το ελληνικό δημόσιο χρέος «οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις κατά του κράτους, καθώς και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες έρευνες και τους ελέγχους σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αρχής Πληρωμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «για καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν αναφέρονται, ως κίνδυνος για το δημόσιο χρέος, οι νομικές υποθέσεις και ειδικά οι έλεγχοι σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ».

Η αναφορά αυτή συνιστά θεσμικό και πολιτικό πλήγμα για τη χώρα, καθώς συνδέει ευθέως ζητήματα κακοδιαχείρισης και ελέγχου επιδοτήσεων με τη συνολική δημοσιονομική σταθερότητα.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο τις παρανομίες κάποιων επιτήδειων, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και των αγορών. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει στις εκθέσεις βιωσιμότητας χρέους ρητές αναφορές σε εκκρεμείς νομικές υποθέσεις και ελέγχους για τη διαχείριση κοινοτικών πόρων, το ζήτημα παύει να είναι αγροτικό ή διαχειριστικό. Καθίσταται δημοσιονομικό και εθνικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι καταλογισμοί, εφόσον δεν αναζητηθούν από όσους εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις, θα επιβαρύνουν τελικά το σύνολο των φορολογουμένων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θέτει με σαφήνεια το πολιτικό διακύβευμα: δεν μπορεί το κόστος της κακοδιαχείρισης και της παραβατικότητας να μετακυλίεται στους έντιμους αγρότες και στην κοινωνία.

Στην Ερώτησή τους, οι Βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η ανησυχία «έχει παγιωθεί και εστιάζει πλέον στη δημοσιονομική επίδραση των ελέγχων που αφορούν την επιδότηση του αγροτικού κλάδου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Η αναφορά αυτή δεν αφήνει περιθώρια για ωραιοποιήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά διαρθρωτικό.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: