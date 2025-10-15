Ερώτηση της Κ. Σπυριδάκη στη Βουλή για το Επίδομα Ανεργίας

Νέα Κοινοβουλευτική Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με θέμα την επέκταση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό — ένα πάγιο αίτημα του κλάδου που παραμένει χωρίς ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο.

Την Ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ελένη Βατσινά – Βουλευτής Ηρακλείου και Τομεάρχης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Γιώργος Νικητιάδης – Βουλευτής Δωδεκανήσου και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Παύλος Χρηστίδης – Βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών και Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της συντονισμένης κοινοβουλευτικής δράσης του κόμματος για τα προβλήματα των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα.

Στο κείμενο της Ερώτησης τονίζεται: «Οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού, ωστόσο, το ισχύον καθεστώς επιδότησης ανεργίας, το οποίο χορηγεί επίδομα για μόλις 3 μήνες, δημιουργεί αυταπόδεικτα συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.»

Η κα Σπυριδάκη σημειώνει ότι η οικονομική ασφυξία εντείνεται λόγω της ακρίβειας και του υψηλού κόστους ζωής, καθώς «οι εποχικά εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι σε ένα καθεστώς που τους στερεί εισόδημα για τρεις και πλέον μήνες κάθε χρόνο, έως την επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου.»

Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο κοινωνικό, αλλά και οικονομικά επιζήμιο για την τουριστική βιομηχανία, αφού η εισοδηματική ανασφάλεια ωθεί πολλούς έμπειρους επαγγελματίες να εγκαταλείψουν τον κλάδο: «Η ανεπαρκής διάρκεια χορήγησης του επιδόματος επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του τουριστικού κλάδου καθ’ όσον οδηγεί χιλιάδες έμπειρους επαγγελματίες σε εγκατάλειψή του ή σε αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, γεγονός που επιδεινώνει το ήδη οξύ πρόβλημα έλλειψης προσωπικού.»

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται, «οι ελλείψεις στον τουρισμό και την εστίαση το 2024 έφτασαν τις 83.000 θέσεις και το 2025 ήταν άλλο ένα ρεκόρ», γεγονός που —όπως σημειώνεται— «απειλεί τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού».

Η Ερώτηση υπενθυμίζει τις επαναλαμβανόμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το θέμα (5294/25.06.2024, 7117/27.09.2024 και 8153/21.08.2025), χωρίς να έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση: «Η ίδια ασαφής απάντηση δίνεται επανειλημμένα από το έτος 2018, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό να βιώνουν δικαίως την κρατική αβελτηρία ως προκλητικό εμπαιγμό.»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, την οποία η κυβέρνηση αρνήθηκε να υποστηρίξει, η οποία προέβλεπε διαβαθμίσεις στη διάρκεια της επιδότησης: «Δικαίωμα σε 3 μήνες και 5 ημέρες επιδότησης με 100 ημέρες εργασίας, 4 μήνες και 5 ημέρες με 101–125 ημέρες εργασίας και 5 μήνες με 126–149 ημέρες εργασίας.»

Η Ερώτηση δεν παραλείπει να θίξει και το ζήτημα της καταβολής του επιδόματος μέσω προπληρωμένης κάρτας, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις: «Η δυνατότητα ανάληψης μόλις του 50% του ποσού σε μετρητά και η υποχρέωση δαπάνης του υπολοίπου μέσω POS δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια για την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων, όπως η πληρωμή ενοικίων, κοινοχρήστων και δανείων.»

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη ασκήσει αυστηρή κριτική, χαρακτηρίζοντας το μέτρο παραβίαση της αρχής της ελεύθερης χρήσης των επιδομάτων, που αποτελούν εισόδημα κοινωνικής προστασίας.

Η κα Σπυριδάκη, μέσα από την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, τονίζει πως «η άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να επαναφέρει τη διάρκεια του επιδόματος στα προ μνημονίου επίπεδα στερεί από δεκάδες χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους ένα εξάμηνο εισοδήματος και αποθαρρύνει την απασχόληση στον τουρισμό και την εστίαση.»

Η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: