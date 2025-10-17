Ερώτηση στην Βουλή από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τον ΒΟΑΚ

Τις τεράστιες ευθύνες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις πρωτοφανείς καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ προς τους εργολάβους του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οι Κρητικοί Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα, οι Βουλευτές Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης και Ελένη Βατσινά, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Βουλευτής Ρεθύμνης, Μανόλης Χνάρης καθώς και ο Υπεύθυνος ΚΤ.Ε. Μεταφορών και Υποδομών και Βουλευτής Δράμας, Αναστάσιος Νικολαϊδης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας εξαρχής ότι τα χρονοδιαγράμματα των έργων δεν επρόκειτο να τηρηθούν, λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2023, με επικοινωνιακές φιέστες, υπέγραψε τη σύμβαση για το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Για αυτόν τον προεκλογικό της χειρισμό και ούσα εντελώς απροετοίμαστη η Πολιτεία και ανίκανη η Κυβέρνηση να διεκπεραιώσει τα συμπεφωνημένα, εκτίθεται σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο και καλείται να πληρώσει 124,5 εκατομμύρια ευρώ προς τον ανάδοχο του έργου. Παραμένει ως σήμερα άγνωστο, από ποιόν κωδικό και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η πληρωμή των 124,5 εκατομμυρίων ευρώ».

Ειδικότερα, κατά τους Βουλευτές: «η κατασκευαστική πορεία του Β.Ο.Α.Κ. εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό ζήτημα αφού στις 7 Οκτωβρίου 2025, με την αρ. πρωτ. Δ16/162490 απόφαση (ΑΔΑ:614Θ465ΧΘΞ-ΠΩΠ), η Κυβέρνηση παράτεινε την Απώτερη Ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το Τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, κατά 458 ημέρες» γεγονός που αποδεικνύει την αδυναμία της Κυβέρνησης: «να παραδώσει εγκαίρως στον ανάδοχο τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης να αποζημιωθεί για τις πραγματικές πρόσθετες δαπάνες που προκλήθηκαν από τη χρονική καθυστέρησης, οι οποίες εκτιμώνται σε 124,5 εκ. ευρώ». Μάλιστα, με την ανωτέρω απόφαση η Κυβέρνηση συνομολογεί ότι: «δεν θα εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα, πριν την καταβολή των αποζημιώσεων, παραδεχόμενη επί της ουσίας την υπαιτιότητα του Δημοσίου».

Μάλιστα, την ίδια στιγμή: «για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος έχει ήδη εγκριθεί αποζημίωση 20,1 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., μια αποζημίωση που καλύπτει καθυστερήσεις του Δημοσίου κατά την περίοδο 17 Φεβρουαρίου 2023 έως 3 Ιουλίου 2025 και με τα ποσά αυτά να προέρχονται από τον κωδικό του Υπουργείου Υποδομών για έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στερώντας κρίσιμους πόρους από Δήμους και Περιφέρειες ενώ το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ των 157 χιλιομέτρων από το Ηράκλειο στα Χανιά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα».

Κατ΄ επέκταση, κατά του Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Μέσα σε λίγες εβδομάδες το Ελληνικό Δημόσιο από αβελτηρίες της Κυβέρνησης υποχρεούται να πληρώσει επιπλέον 145 εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις και αποζημιώσεις προς τους εργολάβους του ΒΟΑΚ, χρήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει διαθέσει για το τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα της Κρήτης ή για την επέκταση του τμήματος ΒΟΑΚ προς την Παχιά Άμμο ή για το τμήμα Σούδα – Αεροδρόμιο Χανίων ή για άλλα μεγάλα έργα».

Αντ’ αυτού: «φαίνεται ότι το έργο του ΒΟΑΚ θα στοιχίσει στην Ελληνίδα και στον Έλληνα πολίτη τρεις φορές παραπάνω, παραμένοντας δεκάδες μήνες σε ατελή μορφή και σε χρόνο απροσδιόριστο για την παράδοσή του»

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι:« ο ΒΟΑΚ δεν μπορεί να είναι πεδίο σκοπιμοτήτων και αδιαφάνειας, ούτε πεδίο συνομολογημένων καθυστερήσεων και αποζημιώσεων, αλλά εργαλείο ανάπτυξης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες», οι Κρητικοί Βουλευτές έθεσαν τα κάτωθι ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό:

«1.- Από ποιο χρηματοδοτικό μέσο θα καταβληθεί το ποσό των 124,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά αποζημιώσεις του Τμήματος Χερσονήσου – Νεάπολης του ΒΟΑΚ και σε ποιο χρονοδιάγραμμα αυτό το ποσό θα καταβληθεί;

2.-Από πού θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ύστερα από τη μεταφορά των 20,1 εκ. ευρώ που έχετε ήδη υπογράψει ότι οφείλεται προς την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε;

3.-Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ανάλογες παρατάσεις και για το μεγάλο τμήμα ΒΟΑΚ Ηράκλειο-Χανιά και με ποιο τρόπο αυτό επηρεάζεται από τις πιο πάνω παρατάσεις που έχετε συνομολογήσει; Έχετε προϋπολογίσει το σχετικό κόστος των αποφάσεών σας και ποιο το ύψος αυτού;

4.- Σε ποια νομοθετική διάταξη στηρίχθηκε η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών να μην εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα πριν να προβεί στις εν λόγω αποζημιώσεις;

5.-Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει οι απαλλοτριώσεις για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ (Χανιά-Ηράκλειο) και δημιουργείτε ήδη δεδικασμένο για νέες παρατάσεις, πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τις αποζημιώσεις που θα απαιτηθούν, οι οποίες μοιραία θα λάβουν τη μορφή γεωμετρικής προόδου, προστιθέμενες η μια στην άλλη;

6.-Για την αποφυγή αυτών των αποζημιώσεων έχετε πρόθεση και εvτός ποιου χρονοδιαγράμματος να αναλάβετε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία ρυθμίζοντας το καθεστώς των απαλλοτριώσεων που φαίνεται να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εκτέλεση των έργων, αλλά και στην οικονομία της χώρας;

7.- Ποια είναι σήμερα η απορρόφηση κονδυλίων για το έργο «Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος» από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η φυσική πρόοδος του έργου;

8.- Έχει ολοκληρωθεί το 60% της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών, όπως όριζε το αρχικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης; Αν όχι, ποια είναι η σημερινή επίδοση και πώς επηρεάζεται η εκταμίευση των πόρων του RRF;

9.- Ποιες συμβατικές προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν μετά την τελευταία παράταση και πότε εκτιμάται η πραγματική περαίωση του έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος; Ποιο είναι το συνολικό ύψος των πληρωμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον ανάδοχο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. για το συγκεκριμένο έργο, και πόσα έχουν εκταμιευθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης;»