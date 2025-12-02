CAFE MELI
Έρχονται τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών από την Τροχαία

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ειδικές συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, κατά τα πρότυπα αρκετών χωρών του εξωτερικού, αναμένεται να αποκτήσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία και το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Η Τροχαία αναμένεται να διενεργεί τα συγκεκριμένα τεστ σε οδηγούς, τους οποίους θα σταματά σε μπλόκα, ενώ η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό τόσο από την Ελληνική Αστυνομία όσο και από το υπουργείο Μεταφορών.

Μάλιστα, περιλαμβανόταν στο σχετικό νομοσχέδιο του Ιουλίου από το υπουργείο Μεταφορών και πλέον αναμένεται μία Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λήψη και κατοχύρωσή της.

Τροχαία: Πώς θα γίνονται τα τεστ ναρκωτικών

Το συναρμόδιο υπουργείο και η Διεύθυνση Τροχαίας προέβη στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει συμπτώματα ζάλης σε οδηγούς, με αρνητικά όμως τα αλκοτέστ.

Ως προς το πώς θα γίνονται τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών, οι αξιωματικοί της Τροχαίας θα χρησιμοποιούν ένα είδος πλαστικής μπατονέτας, όπου ο οδηγός θα δίνει δείγμα σάλιου. Στη συνέχεια, το υγρό θα αναλύεται από έναν καταλύτη αναγνώρισης αρκετών ναρκωτικών, ο οποίος θα ανιχνεύει την ουσία.

Αμέσως μετά, εφόσον επιβεβαιωθεί πως έχει γίνει χρήση ναρκωτικών, ο οδηγός θα προβεί σε αιματολογικό έλεγχο.

