Ερχονται κάμερες AI στους δρόμους της Κρήτης

Στην τελική του φάση βρίσκεται ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Προστίμων με προοπτική να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι.

Παράλληλα τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τις 2.000 κάμερες με λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης που θα προμηθευτεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου, σε συνεργασία με την τροχαία, να τοποθετηθούν σε καίρια σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση 388 νέων καμερών, ενώ κάμερες διαθέτουν τα νέα λεωφορεία για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων. Όπως εκτιμάται το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, εντοπισμού των παραβάσεων και άμεσου καταλογισμού των ευθυνών, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, θα έχει μπει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας εντός του 2026.

Η προοπτική είναι να προστίθενται διαρκώς νέες κάμερες καθώς το δικαίωμα της εγκατάστασης, σε σημεία που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, έχουν όλοι οι δήμοι οι περιφέρειες σε συνεργασία βεβαίως με το υπουργείο Μεταφορών και την Αστυνομία.

Πού λειτουργούν σήμερα κάμερες ΑΙ

Πιλοτικά σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης σε 6 σημεία της Αττικής: 1. Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βας. Σοφίας, 2) Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, 3) Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ, 4) Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής, 5) Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου και 6) Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως.

Οι δυνατότητες του όλου εγχειρήματος μα λειτουργήσει αποτρεπτικά στις παραβιάσεις του ΚΟΚ ώστε να φέρει την πολυπόθητη μείωση των τροχαίων είναι προφανείς. Οι προαναφερόμενες 8 κάμερες προς το παρόν δεν αποστέλλουν κλήσεις, ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς έχουν καταγράψει τις παραβάσεις που έχουν γίνει από την εγκατάσταση τους (18 Δεκεμβρίου) μέχρι την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «Ν», μεταξύ άλλων, στη Συγγρού 9.352 οδηγοί δεν φορούσαν ζώνη ή έκαναν χρήση κινητού. Στην άνοδο της Συγγρού υπέρβαση του ορίου ταχύτητας παρατηρήθηκε από 1.455 αυτοκίνητα. Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και σταμάτημα στη διάβαση είχαμε από 27.736 οδηγούς στην Αγία Παρασκευή, ενώ περίπου 1.000 οδηγοί από τις 5 έως τις 22 Ιανουαρίου παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη στο Σύνταγμα.

Να σημειωθεί ότι οι κάμερες καταγράφουν, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού εν κινήσει, κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, οι 8 κάμερες θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας και θα ξεκινήσει η αποστολή κλήσεων – προστίμων προς τους παραβάτες.

Το ΕΗΣ θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του διαλειτουργώντας με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα και μητρώα, όπως το Αρχείο Αδειών Οδήγησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και την ΕΛΑΣ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υπηρεσία ΟΔΥΣΕΑΣ

Τo υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα διαχειρίζεται το δίκτυο καμερών και η αυτοτελής υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που μετονομάζεται σε Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ) θα παρακολουθεί την είσπραξη των προστίμων και θα μεριμνά για την αποστολή των ληξιπρόθεσμων προστίμων μετά τους 8 μήνες στην ΑΑΔΕ.

Στο ΕΗΣ θα διαβιβάζονται τα δεδομένα ελέγχων από όλες τις διαθέσιμες πηγές δηλαδή από τα αρμόδια όργανα ελέγχου μέσω των φορητών συσκευών (tablets) και από τις κάμερες.

Τα δεδομένα των καμερών ειδικότερα θα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στο ΕΗΣ και θα περιλαμβάνουν αρχεία εικόνας και βίντεο, καθώς και χρονικά και γεωγραφικά μεταδεδομένα των παραβάσεων που θα καταγράφονται. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών και διαλειτουργικοτήτων του συστήματος θα επιτυγχάνεται ο άμεσος αυτοματοποιημένος εντοπισμός παραβατών, η έκδοση ψηφιακής πράξης βεβαίωσης παράβασης (ΠΒΠ) και η ηλεκτρονική επίδοσή της στον πολίτη στην θυρίδα του πολίτη στο gov.gr.

Η κλήση και το πρόστιμο

Οι παραβάτες θα λαμβάνουν αυτόματα ενημέρωση ότι έχει νέα έγγραφα στη θυρίδα τους στο gov.gr, με αναδυόμενο μήνυμα (push notification) στην εφαρμογή «Gov.gr Wallet» ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επίδοση θα λαμβάνουν την κλήση εγγράφως. Το βεβαιωμένο πρόστιμο θα πρέπει να πληρώνεται εντός 8 μηνών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, η οφειλή θα αποστέλλεται από την ΟΔΥΣΕΑΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Το σύστημα θα υποστηρίζει και την ψηφιακή ένσταση του παραβάτη, εντός προθεσμίας τριών ημερών μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από κλείσιμο ψηφιακού ραντεβού με την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Θα μπορεί επίσης να ενημερώνει το point system και να κάνει αυτόματα ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης χωρίς να απαιτείται η φυσική αφαίρεση του έντυπου εγγράφου αυτής.