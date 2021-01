Έρχεται νέα παράταση του lockdown – Τι θα γίνει με το λιανεμπόριο

Με τα μέχρι χθες (7/1) επιδημιολογικά στοιχεία να μην παρουσιάζουν την αναμενόμενη αποκλιμάκωση, μετά από δύο μήνες γενικού lockdown στη χώρα μας και υπό τον έντονο φόβο της σοβαρής αύξησης του ιικού φορτίου το επόμενο διάστημα, λόγω της αυξημένης κινητικότητας των γιορτών, είναι βέβαιη η νέα παράταση της καραντίνας πέραν της 11ης Ιανουαρίου.

Οι σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα το απόγευμα (στις 6) και εκτός της χρονικής επέκτασης του lockdown θα δώσουν οριστική απάντηση σε δύο σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την επαναλειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα. Έπειτα από αντικρουόμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν σύγχυση και διϊστάμενες απόψεις και στις τάξεις των ειδικών, θα ανακοινωθεί το άνοιγμα δημοτικών και νηπιαγωγείων από τις 11 Ιανουαρίου.

Το δεύτερο ερώτημα, που αφορά τη λειτουργία της αγοράς είναι πιό σύνθετο. Η επιστροφή σε αυτή την φάση στην κανονικότητα για το λιανεμπόριο είναι απίθανη. Άρα μένει να απαντηθεί αν η αγορά θα επιστρέψει στην κατάσταση προ των τελευταίων κυβερνητικών ανακοινώσεων,για αυστηροποίηση του lockdown, με λειτουργία του click away -όπως είχε προαναγγελθεί- κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων κλπ.

Η απόφαση θα ληφθεί με βάση την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών που θα συνεδριάσει στις 12 το μεσημέρι για το θέμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι το click away να μην επανέλθει από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, για να μην σημειωθεί επικίνδυνη αύξηση της κινητικότητας με την παράλληλη επαναλειτουργία των σχολείων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης επιβεβαίωσε ότι σήμερα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις τις κυβέρνησης σχετικά με το λιανεμπόριο και το click away. «Εχουμε πει από την αρχή ότι, όταν θα επανεκκινήσει το λιανεμπόριο, θα γίνει μέσω του click away» είπε ο Ν. Παπαθανάσης. Παράλληλα, τόνισε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τρόπος ανοίγματος του λιανεμπορίου, έδωσε μία κινητικότητα (μαζί με τα κομμωτήρια) που έφτασε το 15% κατά τη διάρκεια των εορτών. «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το click away είναι προτεραιότητα έναντι των κομμωτηρίων» προσέθεσε. Μάλιστα, μιλώντας στο OPEN TV, πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν σκέψεις προς το παρόν για click in shop.

Όσο για το δίλημμα ανάμεσα σε σχολεία και λιανεμπόριο ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απάντησε ότι για την κυβέρνηση, το άνοιγμα των σχολείων ήταν και είναι βασική προτεραιότητα.

Προβληματισμός για το άνοιγμα

Από την πλευρά του, προβληματισμό για το άνοιγμα των σχολείων αλλά και την επικείμενη επαναλειτουργία του click away, εξέφρασε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τονίζοντας πως τα προγνωστικά του μοντέλα, τα οποία και έχουν επαληθευτεί πλήρως μέχρι σήμερα, δείχνουν 2.000 κρούσματα του κορονοϊού την ημέρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στο OPEN TV, ο καθηγητής είπε ότι το ερώτημα πλέον είναι εάν θα ανοίξει το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του click away, τονίζοντας όμως πως σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί το λεγόμενο «ακορντεόν», αναγκαστικά ώστε να μην πιεστεί το ΕΣΥ ή αν θα κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε να επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο όταν οι συνθήκες θα είναι πιο κατάλληλες. Τέλος, ανέφερε ξανά πως θεωρεί καλύτερο να ανοίξουν τα σχολεία στις 25 Ιανουαρίου.

Η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας σήμερα στο MEGA αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων και της αγορά δήλωσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν πρώτα τα σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, μετά και τα Δημοτικά που ανοίγουν τη Δευτέρα και μετά από μια βδομάδα θα αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι και θα αποφασίσουν. Ιανουάριος – Φεβρουάριος είναι δύσκολοι μήνες. Να δούμε και τα αποτελέσματα των ρεβεγιόν στις 10-11 του Γενάρη και θα πάμε βήμα – βήμα. Αν έχουμε αύξηση κρουσμάτων μεγάλη τα νοσοκομεία δε θα τα βγάλουν πέρα. Στόχος είναι να γίνουν τα εμβόλια όπως γίνονται, να γίνονται πολλά τεστ, και αφού φτάσουμε τέλος Ιουνίου στο 60-65% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, θα μπορούμε να μειώσουμε τα μέτρα. Όλοι θέλουμε να ανοίξουν τα μαγαζιά, έχουμε μπει σε κατάθλιψη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει υπό προϋποθέσεις. Θα γίνουν πιο χαλαρά τα πράγματα, λίγη υπομονή».