Έρχεται μεγάλη κρίση για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό – Σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος

Ως επιταχυντής των εξελίξεων στο μέτωπο της σχέσης των ΜΚΟ με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λειτούργησε η απόφαση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων να παροτρύνουν Σουδανούς μετανάστες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα να προσφύγουν δικαστικά κατά της Πολιτείας επειδή δεν τους χορηγήθηκε άσυλο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, η ηγεσία του Υπουργείου εξετάζει πλέον νομοθετικές πρωτοβουλίες για να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για ανάκληση της εξέτασης όλων των αιτημάτων ασύλου μετά την ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ψήφιση της τροπολογίας ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στο ελληνικό έδαφος ήταν και ορισμένοι από το Σουδάν οι οποίοι και διαθέτουν αυτό που ονομάζεται εν συντομία «προσφυγικό προφίλ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν αυτή που ώθησε πιο κοντά χρονικά μία σκέψη που υπήρχε στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας με τις ΜΚΟ και την πρόσβασή τους στις δομές φιλοξενίας και κατ’ επέκταση στις επαφές τους με τους αιτούντες άσυλο. Πλέον ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να συστήσει ομάδα η οποία και θα επεξεργαστεί τόσο το τοπίο δράσης των ΜΚΟ αλλά και τους τρόπους για να αυστηροποιηθεί η λειτουργία και ο έλεγχός τους.

Αυτό θα αφορά την παραμονή ή όχι στο Μητρώο των ΜΚΟ και την εξέταση του ποιες πληρούν τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται στην λίστα η οποία και είχε καταρτιστεί αρχικά το 2020 επί υπουργίας του Νότη Μηταράκη, όταν και είχε γίνει το πρώτο μεγάλο «ξεκαθάρισμα».

Κατά τις ίδιες πηγές αυτό που εξετάζεται σοβαρά είναι να διαγράφεται από το Μητρώο όποια ΜΚΟ διαπιστωθεί ότι διακινεί θέσεις ενάντια της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης σχετικά με τις επιστροφές, αλλά και εάν προχωρά σε δικαστικές κινητοποιήσεις ενάντια διοικητικών αποφάσεων οι οποίες αφορούν στις κρατήσεις ή την αναστολή ασύλου. Τέλος, ένας θα σφίξει έτι περαιτέρω ο κλοιός γύρω από την οικονομική διαχείριση που κάνουν οι ΜΚΟ σχετικά με τα χρήματα που λαμβάνουν και το κατά πόσο αυτά διατίθενται για τον σκοπό που προορίζονται αρχικά.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές στο protothema.gr, «η συνεργασία με τις ΜΚΟ υπήρχε και θα υπάρχει, ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο η Πολιτεία να εφαρμόζει μία πολιτική η οποία στηρίζεται σε διαδικασίες και αρχές και ορισμένες ΜΚΟ να προκαλούν προσκόμματα. Δεν μπορεί να είσαι στο Μητρώο, να είσαι στην ουσία συνεργάτης του Υπουργείου και να δρας ενάντια».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης φέρεται να έχει ήδη ζητήσει να εξεταστούν άμεσα και εκ νέου ως προς τα οικονομικά τους και οι ΜΚΟ οι οποίες συνεργάστηκαν με τους Σουδανούς που προσέφυγαν κατά της απόφασης να μην εξεταστεί το άσυλό τους.

Υπενθυμίζεται πως ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας χθες στην ΕΡΤ σημείωνε πως «σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική γίνεται από την κυβέρνηση. Δεν γίνεται ούτε από τα δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ που αρέσκονται είτε να προσφεύγουν είτε να μου στέλνουν καθημερινά επιστολές και να θεωρούν ότι το νομοσχέδιο που φέρνουμε παραβιάζει αρχές και αξίες. Σεβαστή η θέση τους αλλά αδιάφορη για το υπουργείο Μετανάστευσης». Όπως είπε δε, «μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έχουν μπει στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του υπουργείου», τόνισε και προανήγγειλε ότι αναμένεται διαχειριστικός έλεγχος.