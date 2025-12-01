CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη πρυτανικών αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/12/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ο Πρύτανης του Ε.Α.Π. Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης υποδέχθηκε στην έδρα του Ιδρύματος στην Πάτρα,  τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αποτελούμενη από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, συνοδευόμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Ιωάννη Ρέκανο, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Καθηγητή Νικόλαο Μαγγιώρο και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Εκ μέρους του ΕΑΠ παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος και η Εκτελεστική Διευθύντρια κα. Φανή Δάμπα.

ΧΡΥΣΟΣ

Σκοπός της επίσκεψης αποτέλεσε η ανταλλαγή απόψεων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δύο Πρυτάνεις τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας μας, ως πυλώνα ανάπτυξης και προόδου στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του διαλόγου και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μία κομβική εποχή τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/12/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

κακοκαιρία - καιρός

Νέο κύμα της κακοκαιρίας «Adel» – Στο επίκεντρο και η Κρήτη

01/12/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα πρωταγωνιστής στη νέα ευρωμεσογειακή εποχή συνεργασίας

01/12/2025

Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

01/12/2025
computer psonia

Cyber Monday 2025 με διαδικτυακές προσφορές

01/12/2025

Πρόβλημα λογισμικού στα Airbus A320 – Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

30/11/2025

Bloomberg: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

28/11/2025

Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή ανελκυστήρων

28/11/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο ως ευκαιρία

27/11/2025

Με τα τιμολόγια για γάλα, κρέας και ζωοτροφές θα πιστοποιείται ο αριθμός των ζώων κάθε μονάδας

27/11/2025
black friday

ΕΕΚΕ: Black Friday – Προσοχή στις πλασματικές αγορές

27/11/2025
Back to top button