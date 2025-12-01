Επίσκεψη πρυτανικών αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ο Πρύτανης του Ε.Α.Π. Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης υποδέχθηκε στην έδρα του Ιδρύματος στην Πάτρα, τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αποτελούμενη από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, συνοδευόμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Ιωάννη Ρέκανο, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Καθηγητή Νικόλαο Μαγγιώρο και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Εκ μέρους του ΕΑΠ παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος και η Εκτελεστική Διευθύντρια κα. Φανή Δάμπα.

Σκοπός της επίσκεψης αποτέλεσε η ανταλλαγή απόψεων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δύο Πρυτάνεις τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας μας, ως πυλώνα ανάπτυξης και προόδου στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του διαλόγου και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μία κομβική εποχή τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων.