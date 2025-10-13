Επίκαιρη ερώτησης στη Βουλή της Κ. Σπυριδάκη για το Φράγμα Μπραμιανών

Στη Βουλή φέρνει η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, το μείζον ζήτημα της διακοπής των εργασιών στο έργο «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιανού», συνολικού μήκους 17,7 χλμ. και προϋπολογισμού 13,5 εκατ. ευρώ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βουλευτής, «η διακοπή των εργασιών αφήνει ακάλυπτο έναν από τους πιο παραγωγικούς και δυναμικούς αγροτικούς κάμπους της χώρας, την Ιεράπετρα, που ήδη βιώνει οξύ φαινόμενο λειψυδρίας και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση στο Φράγμα Μπραμιανών επιδεινώνεται καθημερινά, με δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού, εισροές αλμυρού νερού και έντονη ανησυχία για την αρδευτική περίοδο».

«Παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του ΤΟΕΒ και των αγροτικών συλλόγων, τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της Βουλευτή και τις δεσμεύσεις του Υπουργείου για επίσπευση των συμπληρωματικών έργων, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει», συμπληρώνει η Βουλευτής. «Παρόλα τα εγκαίνια, την εναλλαγή των χρηματοδοτικών εργαλείων και τις προφορικές εγγυήσεις, οι εργασίες παραμένουν παγωμένες, η χρηματοδότηση καθυστερεί, και η Πολιτεία φαίνεται ανίκανη να διασφαλίσει ακόμη και τη βασική αρδευτική επάρκεια μιας περιοχής που συμβάλλει αποφασιστικά στην αγροτική παραγωγή της χώρας», δηλώνει χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου τονίζοντας την κυβερνητική ανεπάρκεια.

Η κα Σπυριδάκη στην Επίκαιρη Ερώτησή της καλεί τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή και ζητά σαφείς απαντήσεις για:

Τους λόγους καθυστέρησης των πληρωμών προς τον ανάδοχο του έργου,

Τα άμεσα μέτρα επανεκκίνησης των εργασιών,

Και το σχέδιο διασφάλισης της υδατικής επάρκειας της Ιεράπετρας ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου.

«Η κυβέρνηση δεν έχει δικαιολογία. Το έργο του Φράγματος των Μπραμιανών και των συμπληρωματικών έργων δεν είναι ένα απλό τεχνικό έργο· είναι η γραμμή ζωής της Ιεράπετρας. Όταν το Υπουργείο αποδέχεται τη διακοπή εργασιών σε ένα έργο ύδρευσης και άρδευσης που αφορά χιλιάδες παραγωγούς, δεν μιλάμε για γραφειοκρατία – μιλάμε για πολιτική ανεπάρκεια και διαχειριστική αποτυχία.

Οι αγρότες της Ιεράπετρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ζητώ ξεκάθαρα: να επανεκκινήσουν άμεσα οι εργασίες, να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και να υπάρξει πλήρης λογοδοσία για το πώς ένα κρίσιμο έργο 13,5 εκατ. ευρώ έφτασε να βαλτώσει λόγω ολιγωρίας του ίδιου του Υπουργείου.

Το Λασίθι και η Ιεράπετρα αξίζουν σοβαρή πολιτική για τα νερά τους, όχι υποσχέσεις που χάνονται στη σκόνη των εργοταξίων»