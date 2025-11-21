CAFE MELI
Επεισόδιο με Τουρκικό αλιευτικό στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικά πυρά από το Λιμενικό

Newsroom 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Για νέο επεισόδιο τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο έκανε λόγο ο ΣΚΑΪ, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρο κοντά στο Αγαθονήσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος «τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα

Παρά τις συστάσεις, το  τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Έτσι, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα» καταλήγει το Λιμενικό Σώμα.

