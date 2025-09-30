Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας

Την ανάγκη να «δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας τις σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας σκοπεύουν στον εξορθολογισμό, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών και όλων όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030» που αφορούν μεταξύ άλλων αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, αλλά και στην εξέλιξη των στελεχών, αξιωματικών και υπαξιωματικών όπως και στην στράτευση των γυναικών.

Για την θητεία των γυναικών ο υπουργός ανέφερε: «Δεν είναι ακόμα ο καιρός αλλά θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Ο στόχος είναι 200 γυναίκες από 20 έως 26 ετών να καταταγούν το 2026 σε εθελοντική βάση. Υπάρχουν έτοιμες υποδομές στην Λαμία. Θα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα και θα έχουν πριμοδότηση στο ΑΣΕΠ όσον αφορά στο Δημόσιο ή σε θέσεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε εδώ απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις, αλλαγές και το υπουργείο δεν θεωρεί ότι αποτελείται από αλάνθαστους».

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μισθών που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων από την συγχώνευση στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Άμυνας, το νομοσχέδιο στο σύνολό του προβλέπει:

Νέο βαθμολόγιο

Νέο μισθολόγιο, με αυξήσεις από τα χρήματα που θα προέλθουν από τις συγχωνεύσεις στρατοπέδων

Νέο σύστημα σταδιοδρομίας

Νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο για τις στρατιωτικές σπουδές

Αλλαγές στην θητεία

Νέο σύστημα εφεδρείας, με την δημιουργία και μονάδων εφέδρων καταδρομέων και αλεξιπτωτιστων.

Εθελοντική 12μηνη στράτευση γυναικών ηλικίας 20-26 ετών

«Τίποτα δεν είναι γραμμένο σε μάρμαρο», τόνισε ο Ν. Δένδιας, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο θα δοθεί στην διαβούλευση. «Είμαστε έτοιμοι για ένα ανοιχτό διάλογο», σημείωσε, αναφέροντας περιπτώσεις ανορθολογισμού, λέγοντας για αρκετές κατηγορίες στελεχών πως υπάρχει αντίφαση απέναντι στον ρόλο και στην ηλικία.

Οι αλλαγές στο βαθμολόγιο και το μισθολόγιο

Όπως προαναφέρθηκε, το νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ανέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο όπως είπε ο υπουργός, να δημιουργηθεί μια σωστή πυραμίδα.

Ο Ν. Δένδιας, έφερε ως παράδειγμα τους συνταγματάρχες και τους ομοιόβαθμύς τους, που είναι πολλαπλάσιοι από τους λοχίες.

Ο ανορθολογισμός στους αριθμούς έχει συνέπειες στις μονάδες, έχει συνέπειες στις διοικήσεις, παρατήρησε, για να προσθέσει πως «πάμε σε ένα νέο σύστημα σταδιοδρομίας με καθορισμό οροφής θέσεων για τους ανώτερους αξιωματικούς».

Εξήγησε ότι στη νέα οργανωτική δομή θα υπάρχει ένα βαθμολόγιο με 9 διακριτούς βαθμούς.

Παράλληλα, το βαθμολόγιο ξεχωρίζει από το μισθολόγιο: Ο μισθός δεν ακολουθεί τον βαθμό. «Δημιουργούμε ένα νέο ειδικό μισθολόγιο», την στιγμή που θεσπίζονται 20 ειδικά κλιμάκια, είπε χαρακτηριστικά.

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε:

Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης, δηλαδή συν 156% στον συνταγματάρχη μέχρι 5% στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Επίδομα ευθύνης για ηγεσία κλάδου υπαξιωματικών

Θέσπιση επιδόματος διοίκησης.

Ως προς τις νέες αποδοχές, προβλέπονται:

Αύξηση 52% για τους διοικητές και τους κυβερνήτες φρεγάτας

Αύξηση 67% για Κελευστή που υπηρετεί σε πλοίο ΠΝ

Αύξηση 51% στους μισθούς των πληρωμάτων φρεγάτας.

«Όλα τα στελέχη θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις» ανέφερε ο κ. Δένδιας, περιγράφοντας πως αυτή είναι η πρώτη φάση και πως «οι αυξήσεις αυτές δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», αλλά από τις εξοικονομήσεις της πρώτης φάσης, της συγχώνευσης Στρατοπέδων. «Αυτό είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα για τον ελληνικό δημόσιο τομέα» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Επιπρόσθετα, στην τρίτη φάση η εξοικονόμηση θα οδηγήσει σε νέο μισθολόγιο και ελπίζω σε ένα χρόνο να υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί νέα αύξηση του μισθού των στελεχών», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Για τους υπαξιωματικούς υποστήριξε πως οι όποιες αλλαγές θα τους οδηγήσουν σε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις από αυτά που θα είχαν, αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση, ενώ προανήγγειλε πως σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί το νέο οικιστικό πρόγραμμα 10ετια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα του νεοελληνικού κράτους, με εκπλήρωση όλων των αναγκών των στελεχών και χρηματοδοτημένο από το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα. «Ο στόχος μας είναι ένας είναι κάθε στέλεχος όταν μετατίθεται θα έχει ένα κλειδί για να έχει σπίτι» δήλωσε ο Υπουργός.

Φρένο στις αναβολές

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αλλαγές στην στρατιωτική θητεία, καθώς όπως είπε ο υπουργός, «από τη θητεία – αγγαρεία, πρέπει να πάμε στη θητεία- εφεδρεία».

Τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση αλλά και εγώ πιστεύει στον στρατό των πολιτών», επεσήμανε ότι «δεν προβάλλουμε το πρότυπο ενός μισθοφορικού στρατού».

Έχει στηθεί μια φάμπρικα, όπου δεκάδες χιλιάδες έχουν επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα, εξήγησε ο κ. Δένδιας και συνέχισε λέγοντας πως δεν γίνεται έτσι.

«Υπάρχει αυξητική τάση στην κοπάνα» όπως τόνισε και για το λόγο αυτό εξήγγειλε πως:

Αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης των αναβολών, και το πλαίσιο για τους κατοίκους εξωτερικού και την εξαγορά της θητείας.

Αλλάζει το οικονομικό όριο για την εξαγορά.

Καταργούνται οι αναβολές υποψηφίων βουλευτών και ευρωβουλευτών

Δίνεται κίνητρο εννιάμηνης θητείας για όλους όσοι καταταχθούν παραταχθούν μετά το Λύκειο.

Προβλέπεται εννιάμηνη θητεία για όσους υπηρετούν σε Έβρο νησιά ανατολικού Αιγαίου και ΕΛΔΥΚ.

Αλλάζει πλήρως ο γενικός κανονισμός τροφοδοσίας, «δηλαδή το φαγητό σε όλες τις μονάδες θα τρώγεται», όπως είπε ο Ν. Δένδιας.

Αλλαγές στην εκπαίδευση

Κατά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, «αντιμετωπίζουμε δεκαπλάσια απειλή», όποτε δρομολογείται νέο πλαίσιο εκπαίδευσης:

Βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδες

Ειδική εκπαίδευση 4 εβδομάδες

Εκπαίδευση σε μονάδες ετοιμότητας 12 εβδομάδες

Μετά, ο εκπαιδευμένος πλέον στρατιώτης θα αποδίδεται στην εφεδρεία.

«Ο κάθε στρατιώτης μας δεν θα εκπαιδεύεται μόνο στα όπλα αλλά και στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα drones» δήλωσε ο κ. Δένδιας, παρατηρώντας πως «πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό και αυτό τον στρατό θα τον δημιουργήσουμε».

Ενεργός Εφεδρεία