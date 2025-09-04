Ενημέρωση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την δράση του καρκίνου του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), στο πλαίσιο των δράσεων του για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης, διοργανώνει 10ήμερη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, από τις 5 -13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 09.00- 14.00, σε ολόκληρη την Κρήτη.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια θα υλοποιηθεί με ανοικτές προς το κοινό δράσεις στις περιοχές, των Δήμων Χανίων, Κίσσαμου Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Σητείας, Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΕΣ και εθελοντών του Τομέα Υγείας και του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών, καθώς και με τη συνεργασία των αντίστοιχων Δήμων και των τοπικών φορέων υγείας.

Ειδικότερα, στο Ηράκλειο Κρήτης ο ΕΕΣ, στις 12 &13 Σεπτεμβρίου, θα υλοποιήσει τη δράση πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού για το κοινό, στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥΦΑΚ) με τίτλο «Δράσεις Υγείας & Πρόληψης» . Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του διημέρου, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης ως βασικού πυλώνα για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης των γυναικών όλων των ηλικιών για τη αξία της πρόληψης, της πρώιμης ανίχνευσης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού — ενός από τους πιο συχνούς αλλά και θεραπεύσιμους τύπους καρκίνου, όταν εντοπιστεί εγκαίρως.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε ότι: «Η πρόληψη σώζει ζωές. Με την παρούσα εκστρατεία, στοχεύουμε το μήνυμα της πρόληψης να φτάσει σε κάθε γωνιά της Κρήτης, ενδυναμώνοντας τις γυναίκες με γνώση και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, εάν διαγνωστεί εγκαίρως.»

Η δράση περιλαμβάνει:

Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων. Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι (κλινική εξέταση μαστού). Συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνοτου μαστού. Συμβουλευτική υποστήριξη και διασύνδεση των ατόμων για περαιτέρω εξετάσεις όπουαπαιτείται, με τοπικές Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Διανομή έντυπου στοχευμένου ενημερωτικού υλικού.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, καλεί όλους τους πολίτες του Αγίου Νικολάου να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία αυτή και να συμβάλουν στη διάδοση του μηνύματος: «Η πρόληψη είναι δύναμη. Η γνώση είναι ζωή, σας περιμένουμε όλους στη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Λίμνη Αγίου Νικολάου, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 08:00 έως 16:00».