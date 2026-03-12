CAFE MELI
ΕΝ.Π.Ε.: Ο ΟΠΕΚΑ υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τις διακηρύξεις και τις αποφάσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ

12 Μαρτίου 2026
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνήλθε την Τρίτη 10 Μαρτίου, αναφορικά με το θέμα της απένταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), οφείλει να ενημερώσει τους δικαιούχους του Προγράμματος ως προς τα εξής:

– Όλο το Πρόγραμμα τελούσε υπό την πλήρη διοικητική ευθύνη του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληκεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τον ρόλο τον Περιφερειών να είναι καθαρά υποστηρικτικός και διεκπεραιωτικός.

– Οι Περιφέρειες ουδεμία εμπλοκή είχαν στο περιεχόμενο και στα τεύχη των Διακηρύξεων των σχετικών διαγωνισμών. Για την ακρίβεια, και για την ορθή ενημέρωση των δικαιούχων του Προγράμματος, το περιεχόμενο των Διακηρύξεων – κοινών για όλη την Ελλάδα – ήταν αντικείμενο του ΟΠΕΚΑ. Οι σχετικές διακηρύξεις παραδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ στις Περιφέρειες της χώρας, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους των επι του περιεχομένου αυτών.

– Η καθυστέρηση υλοποίησης του Προγράμματος, οφείλεται αποκλειστικά στο διοικητικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΑ.

Τέλος, η απόφαση για ακύρωση του Προγράμματος, με την σημερινή του μορφή, και την αλλαγή των διαδικασιών στον τρόπο παροχής της βοήθειας ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία  – στην λήψη των σχετικών αποφάσεων δεν συμμετείχαν οι Περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες της χώρας μας, πάγια λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος, ως εκτελεστικά όργανα ενός σχεδιασμού που καθορίστηκε κεντρικά- και παραμένουν στην υπηρεσία αυτών  με όλες τους τις δυνάμεις.

Το Γραφείο Τύπου 

12 Μαρτίου 2026
