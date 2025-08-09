Ελαιόλαδο από αυτόματους πωλητές με το πάτημα ενός κουμπιού!

Το «χρυσάφι» της ελληνικής γης, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, διατίθεται -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- μέσω αυτόματων πωλητών, με στόχο να φτάσει σύντομα σε κάθε γωνιά της χώρας, προσφέροντας ποιότητα και παράδοση με το πάτημα ενός κουμπιού.

Πίσω από αυτό το εγχείρημα βρίσκεται η εταιρεία «Achaean Land», που «μαγείρευε» την ιδέα επτά ολόκληρα χρόνια, για να την κάνει τελικά πράξη τον Ιανουάριο του 2025, όταν τοποθετήθηκαν οι τέσσερις πρώτοι πωλητές σε Αθήνα, Έδεσσα, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο. Αυτοί διαθέτουν αποκλειστικά την ετικέτα της αχαϊκής επιχείρησης «Oelia Terra», που αφορά σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο διατίθεται σε μεταλλικές συσκευασίες των 250 ml, 500 ml και 750 ml.

«Πρόκειται για ένα όραμα που συνδυάζει την παράδοση με την τεχνολογία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους καταναλωτές να αποκτούν εύκολα και γρήγορα ένα αυθεντικό ελληνικό και κορυφαίας ποιότητας προϊόν, όπου κι αν βρίσκονται και σε ανταγωνιστική τιμή», επισημαίνει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ένας εκ των δύο ιδρυτών της αχαϊκής επιχείρησης, Κώστας Καμπέρος.

Σημειώνει δε, ότι με την εγκατάσταση και λειτουργία των πρώτων τεσσάρων αυτόματων πωλητών στις προαναφερόμενες περιοχές, η αχαϊκή εταιρεία εγκαινίασε την είσοδό της στην ελληνική αγορά, αφού, όπως εξηγεί, πριν είχε εξαγωγικό προσανατολισμό, διοχετεύοντας τα προϊόντα της σε ποσοστό 90% σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις για το άνοιγμα και νέων αγορών (Βουλγαρία και ΗΠΑ).

Το ελαιόλαδο πατάει κουμπί (και) στη Θεσσαλονίκη – Τα σχέδια πανελλαδικά

«Η αποδοχή των Ελλήνων καταναλωτών στο πρώτο επτάμηνο λειτουργίας των τεσσάρων αυτόματων πωλητών ελαιολάδου είναι ικανοποιητική», τονίζει ο Κώστας Καμπέρος, γνωστοποιώντας ότι μέχρι το τέλος του 2027, θα έχουν τοποθετηθεί άλλα 150 μηχανήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως λέει, στο τέλος του 2025 – το αργότερο τον Ιανουάριο του 2026, τουλάχιστον τέσσερις αυτόματοι πωλητές της αχαϊκής επιχείρησης θα λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, μιας και «οι συζητήσεις μας για τους χώρους που θα τους φιλοξενήσουν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο». Ο κ. Καμπέρος προσθέτει ότι βάσει του σχεδιασμού και εκτός απροόπτου, αυτοί θα τοποθετηθούν στο κέντρο της πόλης και περιφερειακά αυτής: τόσο προς τα δυτικά όσο και προς τα ανατολικά.

Πολύ καλά εξελίσσεται το εν λόγω εγχείρημα στην Αθήνα, στην οποία λειτουργεί σήμερα ένας αυτόματος πωλητής, αλλά μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους – το αργότερο στις αρχές του επόμενου θα τοποθετηθούν άλλοι 15, μεταξύ άλλων στην Πλάκα και περιφερειακά (Νέα Μάκρη και Κορωπί). Εντός του 2026, η ομάδα των πέντε της αχαϊκής εταιρείας που «τρέχει» το πρότζεκτ με τους αυτόματους πωλητές και «παντρεύει» την αγάπη τους για το ελαιόλαδο με την καινοτομία, φιλοδοξεί και οραματίζεται να έχει εγκαταστήσει ένα-δύο μηχανήματα σε Πάτρα, Κρήτη, Αγρίνιο, Ιωάννινα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας.

Όσο για την Ahaean Land, ο κ. Καμπέρος λέει πως αποτελεί απόδειξη της κοινής κληρονομιάς και αγάπης που έχουν ο ίδιος και ο συνιδρυτής της επιχείρησης για το ελαιόλαδο, η οποία έχει τις ρίζες της στην ανατροφή τους στην Αχαΐα και την Αργολίδα. «Η επιχείρησή μας δεν είναι μια ακόμη επιχείρηση, αλλά αντανακλά το πάθος μας για τη διατήρηση και την κοινοποίηση ενός κομματιού της παράδοσής μας με τον κόσμο», υπογραμμίζει. Οι δυο τους, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους μεγαλώνοντας, επανενώθηκαν στην Αθήνα και διοχέτευσαν τις εμπειρίες της παιδικής τους ηλικίας στην κυκλοφορία της δικής τους μάρκας ελαιολάδου.

Την επιχείρηση τροφοδοτούν οι 10.000 ρίζες ελαιοδέντρων στον νομό Αχαΐας, με τη συνολική ετήσια παραγωγή να διαμορφώνεται σε 50-60 τόνους λάδι.