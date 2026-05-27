Η ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα: Οι συμβολισμοί, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και ο στόχος

Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές (τον Ιούνιο του 2023) και οκτώ μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του κόμματος (τον Οκτώβριο του 2025), ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησείο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ».

Όπως διευκρίνισε δεν πρόκειται για κόμμα αλλά για «συμπαράταξη» περιγράφοντας ως στόχο «τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου»: «Της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, και της Πολιτικής Οικολογίας».

Επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού, ο πρώην πρωθυπουργός τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος – ανομολόγητος αλλά σαφής – η συμπίεση του ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και το κοινό στο οποίο απευθύνεται: «Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά» είπε ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα, κάλεσε «όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή μας», απευθυνόμενος «στον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου», αλλά και σε πολίτες «που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα».

Άλλωστε δεν είναι λίγοι όσοι είδαν στη θεατρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης ή το μικρό κοριτσάκι που του έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, «αναφορές» στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα.

Ικανοποίηση στο επιτελείο Τσίπρα

Οι επιτελείς του Τσίπρα ήταν απολύτως ικανοποιημένοι με τον όγκο της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία Θησείου. «Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση, με πολύ κόσμο» υποστηρίζουν.

Παρόντες πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη κυβερνήσεων από το 2015, όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, κάτι που δεν επιθυμούσε και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Ανάμεσά τους ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Αθηνά Λινού, φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα, και η αδελφή του, Ζανέτ Τσίπρα. Δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης, προλόγισαν την εκδήλωση με ένα σκετσάκι που είχε υπαινιγμούς και καρφιά για την Μαρία Καρυστιανού.

Ο αιφνιδιασμός με το όνομα

Το όνομα του νέου κόμματος προκάλεσε αίσθηση, καθώς αιφνιδίασε.’Ηταν επιλογή του ίδιου του Τσίπρα και είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Το αρκτικόλεξο ΕΛΑΣ, φυσικά, προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια και memes στα social media.

Οι δεσμεύσεις Τσίπρα

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης «7 βασικές Δεσμεύσεις». Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. «Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση. Την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής», είπε, συνοψίζοντας το κεντρικό στίγμα με τη διατύπωση: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής».

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης αφορούσε τη διεθνή συγκυρία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. «Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο και την επιβολή διά της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», είπε.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η χώρα «ολοένα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, σε «υποκλοπές», «διαφθορά», «Τέμπη», «συγκάλυψη» και «περιφρόνηση του κράτους δικαίου», καθώς και σε «χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».

Στην ίδια ενότητα έκανε λόγο για «διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και για «έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων», ενώ συνέδεσε τα παραπάνω με «καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής». «Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα», πρόσθεσε, αποδίδοντας τα φαινόμενα αυτά «στο ύφος αλλά και το ήθος, της σημερινής διακυβέρνησης».

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε την κοινωνική και οικονομική κατάσταση με έμφαση στις ανισότητες, στη λειτουργία της αγοράς εργασίας και στο ζήτημα της στέγης. Αναφέρθηκε σε «αγορά χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους», σε «εξαντλητικά ωράρια», «ελαστικές σχέσεις εργασίας» και «ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας», ενώ παρέπεμψε σε προβληματισμούς που, όπως είπε, άκουσε σε περιοδείες του. Για τη στέγη, είπε ότι «το τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο», κάνοντας λόγο για «όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και στα ενοίκια» και για δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, επηρεάζουν νέους ανθρώπους και οικογένειες, σε συνθήκες όπου «το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι «το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο», αναφερόμενος σε «ευρωπαϊκά κονδύλια» και σε «πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», καθώς και σε «δισεκατομμύρια από την υπερφορολόγηση των πολλών». Επίσης, έκανε αναφορά σε «εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων» που, κατά τη διατύπωσή του, «επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις».

Στο κομματικό πεδίο, συνέδεσε την «κρίση εμπιστοσύνης» με «τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ», αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι «τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ».

Περνώντας στη νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας την περιέγραψε ως «η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα», μιλώντας για «ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα», «την Ηθική Επανάσταση» και «έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη». Ανέπτυξε επίσης το σχήμα «δημοκρατία και δικαιοσύνη», λέγοντας: «η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με δημοκρατία», και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται «ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια Νέα Μεταπολίτευση».

Οι πρώτες αντιδράσεις

Το νέο κόμμα Τσίπρα προκάλεσε ήδη της αντιδράσεις Μαξίμου και Χ. Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν: «Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. «Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Το ΠΑΣΟΚ, πιο αιχμηρό στην κριτική του – απευθύνεται άλλωστε και σε συναφές κοινό – σημείωσε: «Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως «νέο». Ο κ. Τσίπρας που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια; Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία; Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή; Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».