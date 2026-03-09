ΕΥΠ: Τι είναι το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» που αφορά στη Σούδα

Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΥΠ, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στελέχη της ΕΥΠ, από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν έχουν θέσει σε στενότερο κλοιό παρακολούθησης, διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας, είτε επιθέσεις και απόπειρες δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου, βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ξενοδοχεία, χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλα τουριστικά καταλύματα, ελέγχονται για παράξενες διαμονές προσώπων με καταγωγή χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Η ΕΥΠ βάζει στο μικροσκόπιο κάθε περίεργη δραστηριότητα που μπορεί να εγείρει κινδύνους για κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας.