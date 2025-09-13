CAFE MELI
ΕΕΚΕ: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δαπανηρή προετοιμασία της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο, κυρίως, λόγω της αγοράς σχολικών ειδών, των εγγραφών στα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παραθέτει χρήσιμες συμβουλές σχεδίασης και οργάνωσης αγοράς σχολικών ειδών, με σκοπό, την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και οδηγίες για την πληροφόρηση και, εν τέλει, διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης των παιδιών μας.

Συζητώντας με τα παιδιά…

Ø  επισημαίνουμε ότι τα σχολικά είδη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυτελή και ότι η πραγματική ανάγκη από την επιθυμία για μια αγορά είναι διαφορετική

Ø  βοηθάμε να αντιληφθούν τον ρόλο των διαφημίσεων και τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν

Ø  μετατρέπουμε την πραγματοποίηση των αγορών σε μια δημιουργική διαδικασία μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις οικονομικές μας δυνατότητες

Ø  τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν σχολικά είδη που ήδη διαθέτουν, εφόσον διατηρούνται σε καλή κατάσταση

Ø  τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στη λίστα αγορών μας και στις τελικές μας αποφάσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο

Τι να προσέξουμε:

Ø  Πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών ώστε να έχουμε μια σφαιρική άποψη πριν προχωρήσουμε στις αγορές μας

Ø  Δίνουμε ιδιαίτερη βάση, εκτός από την τιμή και στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων

Ø  Επιβεβαιώνουμε ότι αναγράφεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων και η ένδειξη CE καθώς πιστοποιεί την τήρηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος

Ø  Ελέγχουμε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού

Ø  Επαληθεύουμε ότι αναγράφονται στα προϊόντα τα στοιχεία του κατασκευαστή και τα υλικά σύστασής τους, ιδιαιτέρως σε προϊόντα με χημικές ουσίες (π.χ. κόλλα, προϊόντα με άρωμα ή γεύση)

Ø  Δημιουργούμε μία λίστα αγορών με τα απαραίτητα σχολικά είδη και συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό προσπαθώντας να τον τηρήσουμε, αποφεύγοντας περιττές δαπάνες

Ø  Τέλος, η επιλογή της σχολικής τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήρια βάρους και κατασκευής. Η τσάντα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά ή να διαθέτει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εύχεται

Καλή Σχολική Χρονιά και Καλή Πρόοδο σε όλους τους Μαθητές

